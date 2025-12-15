Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской

В Сети появился первый тизер сериала «Очарованные» — и сразу дал понять, что это не сказка для семейного просмотра, а мрачное фэнтези с жесткими правилами и ограниченным временем.

Премьера проекта намечена на 2026 год, но интригу начали раскручивать уже сейчас.

История с обратным отсчетом

В центре сюжета — сестры Марья и Злата, дочери хранительницы границы между миром людей и миром теней. Ошибка Марьи запускает цепочку событий, которые заканчиваются гибелью Златы.

Исправить случившееся можно, но только за девять дней. Дальше граница закроется навсегда. Вся история строится вокруг этого жесткого временного лимита и попытки повернуть трагедию вспять.

Мир, где нет безопасных решений

Тизер сразу задает тон: темные локации, тревожная атмосфера и ощущение, что любое действие имеет цену. Мир теней здесь не экзотическое приключение, а враждебное пространство, где нет однозначно правильных выборов. Чем ближе Марья к цели, тем выше риск потерять себя.

Актерский состав и ставка на драму

В проекте задействованы Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Даниил Воробьев. Роли сестер исполнили Таисья Калинина и Даяна Гудз. Судя по первым кадрам, сериал делает ставку не столько на спецэффекты, сколько на внутренний конфликт и эмоциональное напряжение.

Чего ждать от «Очарованных»

«Очарованные» выглядят как попытка «Кинопоиска» зайти на территорию взрослого фэнтези — без романтизации магии и с акцентом на ответственность за каждый шаг. Если заявленный тон сохранится, проект может стать одной из самых мрачных премьер 2026 года. Достойный конкурент «Этерне».

