Пока «Долгая прогулка» собирает зрителей, вспоминаем лучшие и худшие экранизации Кинга — от шикарного рейтинга 9,1 до позорных 3,3

30 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

Кажется, у Кинга всё или ничего.

В прокате идёт «Долгая прогулка», и повод вспомнить Кинга появился сам собой. У него ведь уникальная судьба: ни у кого в Голливуде нет такого количества экранизаций — и ни у кого они не колеблются так резко между «шедевр мирового кино» и «стыд, который хочется забыть». Одни фильмы пересматривают десятилетиями, другие хочется стереть из памяти.

Лучшие экранизации Стивена Кинга по рейтингу КП

Фильм

Год

Оценка

«Побег из Шоушенка»

1994

9.1

«Зелёная миля»

1999

9.1

«11.22.63»

2016

7.8

«Останься со мной»

1986

7.8

«Долорес Клэйборн»

1995

7.8

Здесь без сюрпризов. «Шоушенк» и «Зелёная миля» — это не просто экранизации, это фильмы, которые цитируют, ставят в топы и показывают тем, кто никогда не держал Кинга в руках.

Даже мини-сериал «11.22.63» про покушение на Кеннеди — редкий случай, когда телевизионный формат не испортил историю, а подарил ей дыхание.

Худшие экранизации Стивена Кинга

Фильм

Год

Оценка

«Дети кукурузы: Генезис»

2011

3.3

«Убийственный холод»

1998

4.3

«Кладбище домашних животных: Кровные узы»

2023

4.5

«Возвращение в Салем»

1987

4.9

«Мобильник»

2014

5.0

А вот здесь уже страшнее, чем у самого Кинга. Девять фильмов про «Детей кукурузы» — отдельный кошмар, и мы даже убрали их из списка, иначе топ выглядел бы как бесконечная кукурузная грядка.

«Мобильник» с Кьюсаком и Джексоном показал, что даже звёзды не спасают, если сценарий летит в тартарары. А свежая попытка оживить «Кладбище домашних животных» обернулась «Кровными узами» — и рейтинг тут говорит сам за себя.

Вот в этом и весь феномен Кинга: каждый новый проект — лотерея. То ли билет на «Шоушенк», то ли билет в кукурузное поле.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Екатерина Адамова
