Пока «Долгая прогулка» собирает зрителей, вспоминаем лучшие и худшие экранизации Кинга — от шикарного рейтинга 9,1 до позорных 3,3

В прокате идёт «Долгая прогулка», и повод вспомнить Кинга появился сам собой. У него ведь уникальная судьба: ни у кого в Голливуде нет такого количества экранизаций — и ни у кого они не колеблются так резко между «шедевр мирового кино» и «стыд, который хочется забыть». Одни фильмы пересматривают десятилетиями, другие хочется стереть из памяти.
Лучшие экранизации Стивена Кинга по рейтингу КП
|
Фильм
|
Год
|
Оценка
|
«Побег из Шоушенка»
|
1994
|
9.1
|
«Зелёная миля»
|
1999
|
9.1
|
«11.22.63»
|
2016
|
7.8
|
«Останься со мной»
|
1986
|
7.8
|
«Долорес Клэйборн»
|
1995
|
7.8
Здесь без сюрпризов. «Шоушенк» и «Зелёная миля» — это не просто экранизации, это фильмы, которые цитируют, ставят в топы и показывают тем, кто никогда не держал Кинга в руках.
Даже мини-сериал «11.22.63» про покушение на Кеннеди — редкий случай, когда телевизионный формат не испортил историю, а подарил ей дыхание.
Худшие экранизации Стивена Кинга
|
А вот здесь уже страшнее, чем у самого Кинга. Девять фильмов про «Детей кукурузы» — отдельный кошмар, и мы даже убрали их из списка, иначе топ выглядел бы как бесконечная кукурузная грядка.
«Мобильник» с Кьюсаком и Джексоном показал, что даже звёзды не спасают, если сценарий летит в тартарары. А свежая попытка оживить «Кладбище домашних животных» обернулась «Кровными узами» — и рейтинг тут говорит сам за себя.
Вот в этом и весь феномен Кинга: каждый новый проект — лотерея. То ли билет на «Шоушенк», то ли билет в кукурузное поле.
Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.