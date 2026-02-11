Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм

Вы даже за один вечер сможете его осилить.

Если в планах спокойный вечер после работы или выходные с сериалом, а из детективов уже все пересмотрено и новый сезон «Невского» пока в производстве, стриминги предлагают рабочую альтернативу.

На Amazon Prime Video вышел мини-сериал «Лазарь» по мотивам истории Харлана Кобена — автора, чьи проекты стабильно держатся в топах платформ. Формат компактный: 6 эпизодов, что позволяет посмотреть историю за пару вечеров.

В центре сюжета — криминальный психолог Лазарь, который возвращается в родной город после самоубийства отца-психотерапевта. Он подозревает, что трагедия связана с убийством его сестры 25-летней давности, так и не раскрытым.

Сюжет и конструкция

История строится на теме семейных тайн и профессиональной психологии. Герой поднимает архивы отца, изучает записи пациентов и по крупицам собирает картину прошлого.

Каждая линия добавляет новую версию происходящего. Прием знакомый для Кобена, но за счет плотного сценария и короткого формата сюжет не провисает.

Актеры и темп

Главную роль исполнил Сэм Клафлин, известный по «Острым козырькам» и «Голодным играм». Его персонаж большую часть времени существует на грани срыва, что становится частью драматургии.

Билл Найи появляется в роли отца — экранного времени немного, но его фигура важна для всей интриги. Сериал держится на диалогах, деталях и ложных версиях.

Монтаж резкий, темп высокий, зрителя постоянно уводят от правильного ответа. По оценкам агрегаторов, проекты Кобена обычно держатся в диапазоне 6,5–7,5 балла, и «Лазарь» укладывается в этот же коридор. Это не событие года, а добротный детектив на несколько вечеров.