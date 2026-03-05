Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko

Иногда за новым сериалом стоит не только громкая премьера, но и долгая работа над сценарием. В Okko недавно стартовал триумфатор фестиваля «Новый сезон» — сериал «Встать на ноги», получивший приз как «Самый ожидаемый сериал».

Гоша Куценко, обладатель награды за лучшую мужскую роль, рассказал журналу Mentoday, как рождался проект и что ему пришлось изменить в себе ради роли.

Сценарий переписывали до последнего

Создатели сериала не скрывают: история складывалась постепенно. Некоторые сюжетные детали долго не сходились, и сценарий дорабатывали буквально до старта съемок. В какой-то момент проект даже кардинально изменился.

«Там были некоторые нестыковки, которые устранялись до самого конца. Например, в последний момент поменяли антигероя на антигероиню, и только тогда все встало на свои места. Юлия Александрова — просто Богиня! А Ольга Лерман! А Леша Розин! Боги! Боги!»

Роль, ради которой пришлось меняться

Подготовка к съемкам оказалась для актера серьезным испытанием. По словам Куценко, сначала он даже сомневался, что подходит для этого персонажа.

«Мне вообще сначала казалось, что я слишком старый и слишком грузный для нее. Я был невероятно удивлен и готов был на все для этой роли, поэтому я похудел на 12 килограммов. Потом мы с режиссером Павлом Тимофеевым начали искать для моего героя южный темперамент — такой краснодарский, ставропольский характер. Я убедил его, что нужно в речи оставить мягкое “г”, от которого я когда-то специально избавлялся».

Работа над образом на этом не закончилась. Актеру даже пришлось заново менять свою речь и искать дополнительные детали характера героя.

«Так получилось, что в разгар подготовки к съемкам я ездил навестить Мишу Ефремова, который тогда был в колонии, и эта поездка в итоге тоже сказалась на моей роли в сериале. Меня просто поразили Мишины глаза — удивительно яркие и живые. Мы общались через стекло, но я видел, насколько он изголодался по жизни».

История Куценко — редкий пример того, как роль меняет актера не только внешне, но и внутренне. Похудение, работа над речью, поиск нового темперамента — все это стало частью подготовки к проекту, который уже называют одним из самых заметных российских сериалов года.