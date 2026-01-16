Меню
Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор

16 января 2026 09:54
Кадр из сериала «Игра престолов»

Писатель готов взяться за новые идеи.  

Премьера спин-оффа «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств» состоится 18 января. При этом сериал уже получил зелёный свет на съёмки второго сезона. Такое решение неудивительно, ведь критики, увидевшие первые эпизоды, дали им очень высокие оценки.

Проект так понравился самому Джорджу Мартину, автору книжной саги, что у него появилось желание продолжить историю героев Дунка и Эгга. Однако эта новость встревожила преданных фанатов. Они опасаются, что писатель снова отвлечётся на новый сюжет. А ведь его уже много лет ждут с финалом долгожданного романа «Ветра зимы».

Книги о «Рыцаре Семи Королевств»

В недавнем разговоре для подкаста, посвящённого «Игре престолов», Джордж Мартин подтвердил свои планы. Он хочет продолжить цикл «Рыцарь Семи Королевств». Именно по этой серии повестей HBO и снимает новый сериал.

На сегодняшний день цикл совсем небольшой. В него входят всего три истории. Но, по словам Мартина, у него осталось ещё множество задумок о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга.

Писатель мог бы рассказать, как герои взрослеют, набираются опыта и превращаются в легенд. Их история могла бы дойти вплоть до трагических событий в Летнем Замке, которые произошли примерно через 50 лет после начала их пути.

Таким образом, у Мартина уже есть наброски ещё для 12 отдельных историй об этих персонажах. Он даже поделился своими черновиками с главным сценаристом сериала. Это нужно для того, чтобы у создателей шоу был материал для будущих сезонов, если проект продлят.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Когда выйдут новые книги

Однако писатель сразу оговорился. Мартин подчеркнул, что возьмётся за новые истории о Дунке и Эгге только в одном случае. У него должно появиться на это время, и это произойдёт лишь после того, как будет закончен роман «Ветра зимы». Эту книгу поклонники ждут уже почти пятнадцать лет.

При этом Мартин снова не назвал никаких конкретных сроков. Он не уточнил, когда же наконец выйдет долгожданный том саги.

Если автор всё же надеется написать продолжение «Рыцаря Семи Королевств» до выхода, например, третьего сезона сериала, то у него в запасе есть еще несколько лет. Правда, учитывая известную всем неспешность писателя, этого времени может и не хватить.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Рыцарь Семи Королевств»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
