Похоже, 2026 станет годом научной фантастики: выйдут сразу 5 крутых проектов — и самый рискованный сериал десятилетия

Почему следующий год может стать золотым для жанра.

2026-й выглядит так, будто стриминги всерьёз решили вернуть научной фантастике статус главного разговора сезона. Без безопасных повторов и вторичных идей — с риском, масштабом и амбициями. Из длинного списка будущих премьер мы выбрали пять проектов, которые уже сейчас выглядят как потенциальная зависимость.

«Нейромант» (2026)

Самый рискованный сериал десятилетия — и именно поэтому за ним будут следить все. Экранизация романа Уильяма Гибсона считалась невозможной почти сорок лет, но Apple TV+ всё-таки решилась.

Киберпанк без компромиссов, корпорации, взлом сознания и мир, где человек давно проиграл технологиям. Если авторам удастся не сгладить острые углы, «Нейромант» легко может стать новым жанровым ориентиром — вроде «Матрицы», только для сериального формата.

«Бегущий по лезвию 2099» (2026)

Франшиза, которую всегда больше любили критики, чем массовый зритель, наконец получает длинный формат. И это, возможно, её лучший шанс. Мини-сериал Amazon Prime Video делает ставку не на экшен, а на философию: репликанты, смертность, память и ощущение конца.

Мишель Йео в роли репликанта, осознающего приближение финала, звучит как идеальное попадание в тон мира Ридли Скотта — холодного, тревожного и удивительно человечного.

«Звёздный путь: Академия Звёздного Флота» (2026)

«Звёздный путь» впервые смотрит не в дальний космос, а внутрь системы, которая породила всех его героев. Академия, курсанты, первые ошибки, моральные выборы и столкновение идеалов с реальностью. Это не приключенческий сериал в классическом смысле, а попытка переосмыслить, как вообще формируется будущий офицер Звёздного флота.

Судя по актёрскому составу и заявленному тону, проект может стать самым человечным «Звёздным путём» за последние годы.

«Война между сушей и морем» (2026)

Редкий случай, когда спин-офф выглядит не как побочный продукт, а как важное событие. Мини-сериал Рассела Т. Дэвиса рассказывает о конфликте людей с морскими дьяволами — древней цивилизацией, скрытой в глубинах океана.

Политический триллер, научная фантастика и ощущение надвигающейся катастрофы здесь важнее привычных временных парадоксов. Даже тем, кто давно остыл к «Доктору Кто», стоит присмотреться.

«Боро» / «The Boroughs» (2026)

Новый проект братьев Даффер — и сразу резкая смена фокуса. Вместо подростков — пенсионеры, вместо школьных коридоров — тихое сообщество пожилых людей, где начинается инопланетное вторжение. Идея звучит почти иронично, но именно в этом её сила.

Судя по касту и предыдущему опыту Дафферов, нас ждёт история не столько про пришельцев, сколько про страх старости, утрату контроля и последний шанс стать героем.

Что в итоге

2026 год обещает научной фантастике редкое разнообразие: от киберпанка и философских антиутопий до камерных драм и политических конфликтов. Это не сериалы «на фоне» — это проекты, которые требуют внимания. И, похоже, будут его вознаграждать.

