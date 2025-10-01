Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта

Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта

1 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Звезда уже снималась в фэнтези-проектах.

Еще на прошлой неделе поползли слухи, что HBO рассматривает как мужчин, так и женщин на роль лорда Волан-де-Морта в ребуте «Гарри Поттера». В связи с этим поклонники в Сети уже оживились и даже провели «фанкаст», предложив свои кандидатуры на образ главного антагониста истории.

И кажется есть только одна актриса, которая могла бы заменить Рэйфа Файнса.

Тильда Суинтон в роли Волан-де-Морта

Сейчас зарубежные фанаты прочат роль в сериале именно Тильде Суинтон. Во-первых, она даже внешне соответствует физическому описанию Волан-де-Морта в книгах. Злодея характеризовали как высокого и худощавого, с красными глазами, без бровей и полупрозрачной кожей. У Суинтон от природы необычная внешность, которая почти всегда кажется неземной, что помогает ей выделяться из толпы.

Во-вторых, на протяжении своей карьеры актриса регулярно играла нестандартных и авангардных персонажей. Кстати, и к фэнтези она была причастна: достаточно вспомнить ее роли в «Хрониках Нарнии», «Докторе Стрэндже» и «Мстителях».

Любопытный факт: В прошлом Суинтон предлагали роль профессора Трелони в «Гарри Поттере и Узнике Азкабана». Она отказалась, и героиня в итоге досталась Эмме Томпсон.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Кто ещё мог бы сыграть Волан-де-Морта?

Если же Суинтон вновь ответит отказом или ее вовсе не пригласят в проект, у фанатов есть еще несколько кандидатов. Среди них — звезда «Наследников» Мэтью Макфэдьен, которой озвучивает Волан-де-Морта для новой аудиоверсии книг.

Также роль прочат Киллиану Мёрфи, который от природы обладает ледяным спокойствием, невозмутимостью и серьезностью. Правда, актер уже заявил, что не будет играть Волан-де-Морта и не заинтересован в этом.

Кроме того, HBO всегда может снова нанять Файнса, чтобы он повторил свою роль.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем в сериале «Гарри Поттер» изменили образ дяди Вернона.

Фото: Кадры из фильмов «Доктор Стрэндж» (2016), «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене «Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене Читать дальше 3 октября 2025
Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики Читать дальше 30 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Читать дальше 3 октября 2025
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Читать дальше 2 октября 2025
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности Читать дальше 2 октября 2025
Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная Читать дальше 1 октября 2025
От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги Читать дальше 30 сентября 2025
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше