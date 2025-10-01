Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта

Еще на прошлой неделе поползли слухи, что HBO рассматривает как мужчин, так и женщин на роль лорда Волан-де-Морта в ребуте «Гарри Поттера». В связи с этим поклонники в Сети уже оживились и даже провели «фанкаст», предложив свои кандидатуры на образ главного антагониста истории.

И кажется есть только одна актриса, которая могла бы заменить Рэйфа Файнса.

Тильда Суинтон в роли Волан-де-Морта

Сейчас зарубежные фанаты прочат роль в сериале именно Тильде Суинтон. Во-первых, она даже внешне соответствует физическому описанию Волан-де-Морта в книгах. Злодея характеризовали как высокого и худощавого, с красными глазами, без бровей и полупрозрачной кожей. У Суинтон от природы необычная внешность, которая почти всегда кажется неземной, что помогает ей выделяться из толпы.

Во-вторых, на протяжении своей карьеры актриса регулярно играла нестандартных и авангардных персонажей. Кстати, и к фэнтези она была причастна: достаточно вспомнить ее роли в «Хрониках Нарнии», «Докторе Стрэндже» и «Мстителях».

Любопытный факт: В прошлом Суинтон предлагали роль профессора Трелони в «Гарри Поттере и Узнике Азкабана». Она отказалась, и героиня в итоге досталась Эмме Томпсон.

Кто ещё мог бы сыграть Волан-де-Морта?

Если же Суинтон вновь ответит отказом или ее вовсе не пригласят в проект, у фанатов есть еще несколько кандидатов. Среди них — звезда «Наследников» Мэтью Макфэдьен, которой озвучивает Волан-де-Морта для новой аудиоверсии книг.

Также роль прочат Киллиану Мёрфи, который от природы обладает ледяным спокойствием, невозмутимостью и серьезностью. Правда, актер уже заявил, что не будет играть Волан-де-Морта и не заинтересован в этом.

Кроме того, HBO всегда может снова нанять Файнса, чтобы он повторил свою роль.

