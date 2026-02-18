Меню
Есть не только дочь Злата, но и сын Добрыня: как выглядит непубличный ребенок Анны Ковальчук (редкое фото)

18 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Тайны следствия»

Все знают, что дочь актрисы снималась с ней в сериале.

Актриса Анна Ковальчук долгие годы играет Марию Швецову в сериале «Тайны следствия». Если о ее дочери Злате известно довольно много. Девушка даже играла в самом проекте. То вот о сыне актрисы Добрыне известно мало.

15 лет назад, 30 апреля 2010 года у актрисы родился сын. Его вес при рождении составил внушительные 4,5 килограмма. И можно сказать, что с самого начала Добрыня оправдывал свое богатырское имя. Ковальчук выбрала это не просто так. По ее словам, малыш сам предопределил свою судьбу еще до рождения. Имя Добрыня идеально подошло крепкому и сильному мальчику.

К слову, в отличие от своей сестры, привыкшей к вниманию камер с детства, Добрыня категорически избегает публичности, и Анна Ковальчук полностью поддерживает его в этом стремлении.

В социальных сетях крайне редко можно увидеть фотографии Добрыни. Одна из них: снимок, где он запечатлен вместе со своей сестрой Златой в 2025 году.

Известно, что молодой человек увлекается баскетболом. Он достигнул больших успехов в этом виде спорта. Недавно мальчик переключился на бокс.

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», соцсети
Камилла Булгакова
