Похмелье после «Черного зеркала» можно заглушить этим научно-фантастическим сериалом: всего 8 серий, зато какие

Этот проект часто не замечают в тени более известного «брата».

После «Чёрного зеркала» обычно остаётся странное чувство. Не просто шок, а тихая тревога и желание на секунду пересмотреть своё отношение к технологиям. И вот SF8 неожиданно возвращает это состояние, только делает это чуть мягче и человечнее.

Технологии, которые уже слишком рядом

SF8 — это восемь отдельных историй, и каждая из них задаёт один и тот же неудобный вопрос. Что происходит, когда технологии становятся частью нашей жизни и начинают влиять на решения?

Здесь есть ИИ, которому начинают доверять как абсолютной истине, и виртуальная реальность, из которой невозможно выйти. А ещё — приложения, где можно быть «идеальной версией себя», пока не приходится столкнуться с реальностью.

Истории не про будущее, а про нас

Главное, что делает сериал цепляющим, — это не сами технологии, а люди. Герои оказываются в ситуациях, где им приходится делать выбор, и именно это держит внимание до конца.

Каждый эпизод ощущается по-разному: где-то это спокойная драма, где-то напряжённый триллер, а где-то почти личная история. Эта смена тональности может быть неровной, но именно она делает просмотр живым и непредсказуемым.

Почему это стоит посмотреть

SF8 не идеален, но в этом и есть его сила. Даже слабые эпизоды оставляют после себя идеи, к которым хочется вернуться позже.

И самое главное — сериал даёт то редкое ощущение после просмотра. Ты просто сидишь в тишине и на секунду действительно задумываешься, куда всё это может привести.