Погонь с пистолетами нет, но зато какой сюжет: 3 свежих российских детектива, которые достойны просмотра

23 октября 2025 10:52
Кадр из сериала «Черное солнце»

Любителям умных историй следует обратить на них внимание.

Современные российские детективы уже не пытаются копировать западные триллеры — они строят свой, узнаваемый мир, где за каждым преступлением стоит характер, а за каждым героем — прошлое, от которого не убежать. Вот три сериала, которые показывают: у отечественного жанра всё ещё острый ум и крепкий сюжет.

«Алекс Лютый» (2020–2024)

Если вы любите атмосферу советских расследований, где запах папирос смешивается с тенью былой войны, этот сериал — для вас. В центре истории подполковник Андрей Елисеев, которому поручают найти нацистского преступника, чудом избежавшего возмездия.

Каждое дело — словно звено в цепочке, ведущей к одному имени: Алекс Лютый. Но чем ближе герои подходят к разгадке, тем очевиднее — правда пугает больше, чем убийца.

«Дама с собачкой» (2023)

Кадр из сериала «Дама с собачкой»

Не спешите думать, что это история по Чехову. Здесь главная героиня — не дама с тоской, а пенсионерка-сыщица Агата Денисовна (Елена Яковлева), бывшая учительница математики, случайно оказавшаяся в центре убийства.

Вместо вязания и сериалов она берётся за расследование, используя не пистолет, а логику и опыт. Этот сериал — как вдох глотка свежего воздуха: без мрачности и кровищи, но с умом, юмором и человечностью.

«Черное солнце» (2024)

На грани нуара и психологического триллера — история следователя Игоря Жука, приехавшего в Выборг и обнаружившего, что новое преступление связано с его личной трагедией. В сериале «Черное солнце» ощущается холод — не только северный, но и внутренний: прошлое здесь не отпускает, а расследование становится способом выжить.

Отличная операторская работа, атмосфера полуразрушенного города, напряжённая динамика и дуэт следователей Жука и Чагина делают сериал редким примером отечественного нуара, от которого невозможно оторваться.

Эти три проекта доказывают: российский детектив умеет быть разным — историческим, ироничным или философским. Но главное — он остаётся живым, честным и до странности близким каждому зрителю.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Черное солнце»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
