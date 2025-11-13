Думаете, Папа Римский выберет старые евангельские драмы? А он назвал четыре любимых фильма, из-за которых плачут даже атеисты

Киноленты, которые он готов смотреть снова и снова.

Папа Римский Лев XIV признался, какие фильмы считает самыми дорогими своему сердцу. И, как ни удивительно, в его списке нет ни библейских драм, ни исторических эпопей — только простые человеческие истории, в которых больше света, чем проповедей.

Четыре фильма, которые вдохновляют понтифика

Перечень фильмов представило издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Оказалось, что Лев XIV обожает «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры (1946), «Звуки музыки» Роберта Уайза (1965), «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи (1997) и «Обыкновенные люди» Роберта Редфорда (1980). Три из четырёх фильмов — американские, но их объединяет одно: вера в добро, которое не нуждается в чудесах.

Почему именно эти истории

Понтифик объяснил свой выбор просто — эти картины напоминают ему, что спасение человека начинается не в храме, а в любви и сострадании. В «Этой замечательной жизни» герой осознаёт ценность каждого поступка.

В «Звуках музыки» песня становится молитвой. В «Жизнь прекрасна» вера отца превращает концлагерь в игру ради сына. А «Обыкновенные люди» показывают, что даже боль может стать шагом к пониманию себя.

Кино как язык веры

В ближайшие месяцы Папа намерен провести встречу в Ватикане — за одним столом соберутся Кейт Бланшетт, Спайк Ли, Джордж Миллер и другие режиссёры. Обсуждать будут не религию, а искусство, способное исцелять.

Лев XIV, похоже, впервые превратил киновечер в проповедь — о том, что свет можно найти даже в самой тёмной кадке плёнки.

