«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением

Антон Васильев снова раззадорил фанатов «Невского». В своём Telegram-канале актёр, играющий подполковника Семёнова, выложил фото со съёмок восьмого сезона и загадочно бросил: «Подслащу вам жизнь „Невский 8“. Угадайте, сколько серий снято?» – и этим устроил маленький ажиотаж.

Фанаты мгновенно подхватили игру и накидали свои версии. Самый популярный ответ – «14», это число встречалось чаще других, словно зрители чувствуют, что половина сезона уже позади.

«Наверное серий 14–15», — пишет один из комментаторов. Другие расширили диапазон: «16», «20», «да хоть 30, лишь бы скорее!» – мнения разделились. Кто-то подошёл с юмором: «18 с половиной».

В обсуждениях появился даже «знаток» ZJ, уверявший, что всего будет 30 серий, и снято уже около 15. Его слова вызвали волну догадок, а кто-то тут же возразил: «Откуда такая информация?». Впрочем, официально создатели «Невского 8» заявляли именно о тридцатке — так что фанаты невольно подыграли реальности.

Но куда важнее, чем конкретные цифры, другое — вовлечённость зрителей. Каждый комментарий, от шутливого «Ура, наш Паша!» до восторженного «Красавчик», показывает, что проект живёт не только на экране, но и в прямом диалоге с публикой. Люди не просто ждут премьеру — они считают серии, спорят о датах, делятся эмоциями.

И, похоже, Васильеву и правда удалось «подсластить жизнь» поклонникам. Теперь вопрос в том, когда же актёр раскроет интригу: сколько серий снято на самом деле?

