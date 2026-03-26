Подсчитали, сколько человек за 6 сезонов «Острых козырьков» убил Томас Шелби: не 10, и даже не 20 — и это своими руками

В подсчеты не входят те, кто погиб по приказу бандита.

После выхода фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» история Томми Шелби официально завершилась. Однако у создателя сериала Стивена Найта остался неожиданный вопрос о главном герое. Оказалось, что даже он не знает важную деталь о персонаже Киллиана Мерфи.

Создатель сериала не знает, сколько людей убил Томми

Во время интервью изданию CBR шоураннер «Острых козырьков» Стивен Найт признался, что не может назвать точное число жертв Томми Шелби.

«Не знаю», — честно ответил Найт на вопрос о количестве убийств.

Но режиссер сразу добавил более интригующую мысль:

«И после этого я бы спросил: "А Томми знает?" Интересно, знает ли Томми?»

Этот ответ только усилил обсуждения среди фанатов, ведь моральная неоднозначность героя всегда была одной из главных особенностей сериала.

Томми Шелби — один из самых сложных антигероев

За шесть сезонов и финальный фильм Томми Шелби совершил множество преступлений. Он участвовал в бандитских разборках, принимал жесткие решения и не раз шел на убийство ради семьи и власти.

При этом зрители продолжали сопереживать герою, несмотря на его темную сторону. Именно эта двойственность сделала Томми одним из самых запоминающихся персонажей современного телевидения.

Фанаты уже подсчитали число жертв

Пока Стивен Найт размышляет над этим вопросом, фанаты уже попытались найти ответ. По данным фанатских подсчетов, за шесть сезонов Томми Шелби совершил 34 подтвержденных убийства.

При этом в число не входят жертвы, погибшие по его приказу, а также события фильма «Бессмертный человек». Поэтому итоговая цифра может быть значительно выше.

История Томми Шелби завершилась, но его наследие остается неоднозначным. И, возможно, именно этот моральный конфликт сделал героя таким культовым.