Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет

Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет

11 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Игра престолов»

На самом деле действие сериала занимает куда меньше времени.

Во вселенной Джорджа Мартина история Вестероса насчитывает тысячи лет. Поэтому события сериала «Игра престолов» — лишь маленький эпизод в огромной истории континента.

При этом из-за постоянных войн, путешествий героев и сюжетных линий в разных уголках мира зрителям сложно понять, сколько времени проходит между первым и восьмым сезонами. Но я все же попробовала подсчитать!

Сколько лет проходит с 1 по 8 сезон

По приблизительным подсчетам фанатов и исследователей хронологии, события сериала занимают примерно 6–7 лет.

Например, в первом эпизоде говорится, что прошло 17 лет после восстания Роберта Баратеона. А во втором сезоне упоминается, что смерть Ренли произошла спустя 18 лет после тех событий.

Это означает, что между началом сериала и серединой второго сезона проходит примерно один год.

Подсказки, которые помогают понять течение времени

В третьем сезоне Талиса говорит, что Война пяти королей длится уже два года. Поскольку она начинается в конце первого сезона, к этому моменту прошло примерно 2–3 года.

Еще одна подсказка появляется в пятом сезоне. Мирцелла говорит Джейме, что живет в Дорне уже три года. А она отправилась туда во втором сезоне.

Это значит, что к концу пятого сезона прошло около 4–5 лет.

Почему в последних сезонах все становится еще запутаннее

Начиная с шестого сезона, определить точные временные рамки становится почти невозможно. В сериале почти не называют даты, а события происходят одновременно в разных местах.

Один из редких ориентиров — ребенок Сэма и Лили. Он родился в третьем сезоне, а к финалу седьмого выглядит примерно четырехлетним.

Поэтому большинство фанатов сходятся во мнении: между первым эпизодом и финалом сериала прошло около шести или семи лет.

Почему точной хронологии у сериала нет

На самом деле создатели никогда не давали точного ответа. И это неудивительно: в мире Вестероса даже времена года могут длиться годами.

Поэтому «Игра престолов» работает скорее как эпическая сага, чем как строго выстроенная историческая хроника. Главное в ней — не точные даты, а масштаб событий, которые навсегда изменили судьбу Семи Королевств.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона Читать дальше 11 марта 2026
Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона? Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона? Читать дальше 8 марта 2026
Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика Читать дальше 7 марта 2026
Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины Читать дальше 12 марта 2026
«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие «Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие Читать дальше 12 марта 2026
На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» Читать дальше 12 марта 2026
Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами Читать дальше 12 марта 2026
В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было Читать дальше 12 марта 2026
Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь Читать дальше 12 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше