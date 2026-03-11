Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет

На самом деле действие сериала занимает куда меньше времени.

Во вселенной Джорджа Мартина история Вестероса насчитывает тысячи лет. Поэтому события сериала «Игра престолов» — лишь маленький эпизод в огромной истории континента.

При этом из-за постоянных войн, путешествий героев и сюжетных линий в разных уголках мира зрителям сложно понять, сколько времени проходит между первым и восьмым сезонами. Но я все же попробовала подсчитать!

Сколько лет проходит с 1 по 8 сезон

По приблизительным подсчетам фанатов и исследователей хронологии, события сериала занимают примерно 6–7 лет.

Например, в первом эпизоде говорится, что прошло 17 лет после восстания Роберта Баратеона. А во втором сезоне упоминается, что смерть Ренли произошла спустя 18 лет после тех событий.

Это означает, что между началом сериала и серединой второго сезона проходит примерно один год.

Подсказки, которые помогают понять течение времени

В третьем сезоне Талиса говорит, что Война пяти королей длится уже два года. Поскольку она начинается в конце первого сезона, к этому моменту прошло примерно 2–3 года.

Еще одна подсказка появляется в пятом сезоне. Мирцелла говорит Джейме, что живет в Дорне уже три года. А она отправилась туда во втором сезоне.

Это значит, что к концу пятого сезона прошло около 4–5 лет.

Почему в последних сезонах все становится еще запутаннее

Начиная с шестого сезона, определить точные временные рамки становится почти невозможно. В сериале почти не называют даты, а события происходят одновременно в разных местах.

Один из редких ориентиров — ребенок Сэма и Лили. Он родился в третьем сезоне, а к финалу седьмого выглядит примерно четырехлетним.

Поэтому большинство фанатов сходятся во мнении: между первым эпизодом и финалом сериала прошло около шести или семи лет.

Почему точной хронологии у сериала нет

На самом деле создатели никогда не давали точного ответа. И это неудивительно: в мире Вестероса даже времена года могут длиться годами.

Поэтому «Игра престолов» работает скорее как эпическая сага, чем как строго выстроенная историческая хроника. Главное в ней — не точные даты, а масштаб событий, которые навсегда изменили судьбу Семи Королевств.