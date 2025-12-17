Меню
Киноафиша Статьи Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее

Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее

17 декабря 2025 11:21
«Йия»

Аргентинская криминальная драма показывает историю, от которой холодно даже без вымысла.

Новый сериал «Йия» (Yiya) обращается к одному из самых пугающих дел в истории Аргентины — истории женщины, которую позже назовут «Отравительницей из Монсеррата».

Это не фантазия сценаристов и не художественное преувеличение: в основе — реальные преступления, реальные жертвы и реальный судебный процесс, изменивший отношение страны к бытовому насилию и доверию.

Гостеприимство как ловушка

Йия Мурано не выглядела опасной. Она звала подруг в гости, накрывала стол, разливала чай и подавала пирожные.

Всё происходило в привычной, почти уютной обстановке. Именно это и стало главным её оружием.

Женщины приходили без страха — и исчезали одна за другой, пока окружающие списывали происходящее на болезни и несчастные случаи.

Преступления без шума

Следствие установило, что жертвами Йии стали её близкие подруги — Хильда Гамба, Лелия Формисано де Айала и Кармен Зулема дель Джорджо Вентурини.

Общая деталь была всегда одной и той же: визит в дом, угощение и резкое ухудшение самочувствия.

Цианид, подмешанный в десерты, не оставлял шансов — и не вызывал подозрений сразу.

Дело, разделившее страну

История «Отравительницы из Монсеррата» стала поворотной для аргентинской криминалистики. Следствие впервые столкнулось с серией убийств, совершённых женщиной без агрессии и прямого насилия.

Судебный процесс вызвал общественный шок: оказалось, что самый опасный человек может сидеть с вами за одним столом.

Телевидение после приговора

Даже после суда Йия Мурано не ушла в тень. Она появилась в популярном телевизионном шоу и попыталась убедить зрителей в своей невиновности, предложив ведущей Мирте Легран попробовать её печенье.

Этот эпизод стал символом её уверенности в собственной безнаказанности и занял ключевое место в сериале.

Почему сериал пугает сильнее вымысла

«Йия» выстраивает биографию героини от юности до старости в пансионате, соединяя игровую драму с документальными фрагментами.

Интервью с судебным экспертом Родольфо Паласиосом и родственниками жертв подчёркивают главное: всё, что показано на экране, действительно происходило. Здесь нет эффектных трюков — только реальность, от которой трудно отвести взгляд.

Именно поэтому «Йия» действует сильнее привычных криминальных сериалов: он не предлагает дистанции между зрителем и злом.

Также прочитайте: 5 пропавших девушек и убийство 30-летней давности: НТВ выпускает 2 сериала, где следователи заняты поиском маньяка

Фото: Кадр из сериала «Йия»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
