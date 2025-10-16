Меню
Киноафиша Статьи Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга

16 октября 2025 17:20
Кадр из фильма «Чёрный телефон 2»

Критики первыми глянули фильм и оценли его крайне высоко.

Она снова слышит звонок — но теперь на другом конце не просто призраки прошлого. Во втором фильме Скотта Дерриксона «Чёрный телефон 2» внимание переключается на Гвен — девочку, которая взрослеет, но никак не может вырасти из собственных кошмаров. Но сколько лет Гвен в фильме и почему это имеет значение?

После событий первой части прошло четыре года. Финн, которому теперь 17, пытается забыть своё похищение, но зло возвращается — и снова через чёрный телефон. Гвен уже 15 лет, и теперь она слышит звонки — голоса погибших детей предупреждают её о новой угрозе.

Режиссёр снова играет с атмосферой: снег, пустые лагерные домики, холод, от которого буквально немеют пальцы. Хоррор стал взрослее, как и его героиня. Гвен не просто напуганный ребёнок — она идёт навстречу страху, чтобы спасти брата и себя.

Критики уже посмотрели ленту и поставили 78 % свежести на Rotten Tomatoes (пару дней назад было 81). Хвалят за стильную зиму и саспенс, ругают за простоватый сюжет. Подробнее об этом писали в этом материале.

Но «Чёрный телефон 2» пугает по-другому — не монстрами, а тем, что взросление всегда приходит с болью. Даже если тебе всего пятнадцать. Напомним, это экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. А это уже заявочка.

Фото: Кадр из фильма «Чёрный телефон 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
