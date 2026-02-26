У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?

Хюррем Султан кардинально изменила облик Османской империи, затрагивая не только общественные устои, но и личную жизнь султана.

Она делала все ради своего любимого и детей, стремясь укрепить их позиции. Каждый из ее детей, безусловно, имел теплые чувства к матери. Но можно ли утверждать, что кто-то из них любил Хюррем меньше остальных?

В сериале «Великолепный век» старший сын Мехмед обожал свою валиде и старался угождать ей. Селим проявлял уважение и старался слушаться мать, хотя на его поведение, безусловно, влияла Нурбану. Баязид тоже уважал мать, однако его чрезмерная преданность Мустафе создала напряжение в отношениях мамы-сына.

В конце жизни Хюррем все же поддерживала Баязида, и он старался не разочаровать ее. Джихангир, возможно из-за своей болезни, часто манипулировал эмоциями родителей, и его близкие отношения с Мустафой также отразились на его связи с Хюррем Султан.

А как обстояли дела с Михримах? Дочь султанши всегда гордилась тем, что ее сравнивали с матерью, и переживала утрату Хюррем. Она безусловно уважала свою валиде, но иногда шла против ее воли и могла позволить себе упрёки, касающиеся своего происхождения. Девушка всегда подчеркивала разницу между ними, отмечая, что она часть династии. Ни один из ее братьев не осмеливался на подобное. Получается, что Михримах, возможно, любила свою мать меньше, чем ее братья?