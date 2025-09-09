Подождите, перенос будет или нет? Если вы тоже запутались, то выясняем, когда все-таки Netflix выпустит 4 сезон «Ведьмака»

Точная дата ещё под вопросом, но теперь ясно одно: ждать придётся меньше, чем все думали.

Поклонники «Ведьмака» уже начали готовиться к худшему: после долгого молчания и отсутствия новых промо-материалов многие решили, что четвёртый сезон перенесут на 2026 год.

Но похоже, что премьера состоится раньше, чем ожидалось.

Почему все думали, что сезон отложат

В мае 2024 года Netflix показал первый тизер нового сезона, представив Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии.

Казалось, промокампания вот-вот наберёт обороты, но этого не произошло. Полноценного трейлера не выпустили, новых кадров не показали, а точная дата выхода не объявлялась. Фанаты сделали вывод: релиз явно задержат.

Что известно сейчас

По данным Redanian Intelligence, переносов не будет. Netflix планирует выпустить четвёртый сезон в конце октября 2025 года.

В графике релизов платформы как раз есть свободное окно — 30 октября. Все восемь эпизодов выйдут в один день, отказавшись от разделения сезона на части, как это было в третьей главе.

Новый Геральт, старая Цири и «Крысы»

Главное изменение в сериале — уход Генри Кавилла и появление Лиама Хемсворта в роли Геральта.

Реакция фанатов на этот кастинг была неоднозначной: кто-то скучает по прежнему Геральту, кто-то готов дать Лиаму шанс.

Сюжет четвёртой главы экранизирует три последних книги цикла Анджея Сапковского: «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

Важной частью истории станет и линия Цири (Фрейя Аллан), которая присоединилась к банде «Крыс». Netflix уже готовит спецвыпуск про «Крыс», релиз которого ожидается в конце 2025 года.

Что дальше

Пятый, финальный сезон «Ведьмака» уже находится в производстве, но дату премьеры создатели пока не раскрывают.

При этом вселенная «Ведьмака» продолжает расти: в продажу вышла новая книга «Перекрёсток воронов», а CD Projekt RED работает над игрой «Ведьмак 4».

Так что ждать до 2026-го вряд ли придётся. Если информация Redanian Intelligence подтвердится, четвёртый сезон «Ведьмака» выйдет уже в октябре 2025 года. Теперь остаётся дождаться свежего трейлера, чтобы увидеть нового Геральта и понять, каким станет сериал после ухода Кавилла.

