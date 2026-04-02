Первый сезон «Поднятия уровня в одиночку» шедевр, но любые продолжение обречены на провал: дело вот в чем

Второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» не просто стал громким хитом — он собрал урожай премий и обошёл конкурентов в борьбе за звание лучшего анимационного проекта прошлого года. Высокие рейтинги, восторг зрителей, безупречная картинка и эффектные боевые сцены — казалось бы, всё сложилось идеально.
Однако в зарубежной прессе прозвучали тревожные ноты: критики заявили, что первый сезон стал вершиной сериала, а дальше, по их мнению, последует только спад.
Главная претензия — в шоу исчезло ощущение преодоления. В первых эпизодах Джин-У был «слабым охотником», и каждое его достижение зрители воспринимали как свою маленькую победу.
Но уже во втором сезоне персонаж настолько окреп, что попросту не встречает достойного отпора. Даже финальная схватка с Беру не выглядела как испытание на пределе возможностей.
В западной прессе обратили внимание: пока главный герой с лёгкостью сметает всех на своём пути, уходит и напряжение. Раньше было интересно, справится ли он, а теперь остаётся лишь гадать, насколько эффектной будет очередная победа. С такой оценкой согласны и пользователи IMDb.
«Почти всё в этом аниме — полная копия других аниме, Джин-У уже не восхищает», «Главный герой невероятно силён, и всё быстро становится предсказуемым, потому что вы уже знаете, что он победит всех, с кем сражается. Из-за этого, на мой взгляд, в боях не хватает напряжения», «У персонажей нет глубины, основной сюжет отходит на второй план и превращается в банальные вспышки света», — пишут комментаторы.