Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы

«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы

19 октября 2025 20:04
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Сходство, конечно, не стопроцентное, но можно и запутаться.

Представьте ситуацию: у Леонида Гайдая на руках сценарий фильма «Иван Васильевич меняет профессию», готовая команда и мечта снять царские хоромы в самом сердце страны. Но – упс! – в настоящем Московском Кремле снимать не разрешили. Казалось бы, тупик. Но для гения тупиков не бывает.

Вместо того чтобы опустить руки, Гайдай отправился за 200 км от Москвы, в Ярославскую область, где нашел идеального двойника – Ростовский кремль, тот самый, что на берегу озера Неро.

Ирония в том, что его построили в XVII веке, уже после правления Ивана Грозного, но его архитектура так удачно «зашла» на роль царской резиденции, что мы до сих пор верим в эту иллюзию.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Именно его стены (кстати, не такие уж и высокие – всего около 2.5 метров) стали местом легендарной погони за «демонами» Шуриком и Буншей. Именно его двор огласили крики «Царя! Царя! Шайбу! Шайбу!». И именно отсюда под бессмертную «Марусю» уходило войско, чтоб отчихвостить крымского хана.

А вот все интерьеры – палаты, где Иван Васильевич кушал индейку, и тронный зал – это уже павильоны «Мосфильма». Даже исторические костюмы перекочевали сюда прямиком со съемок эйзенштейновского «Ивана Грозного».

Так что, когда вы в очередной раз смотрите эту комедию, помните: вы наблюдаете Ярославскую область, мастерски «загримированную» под Москву. И, признаемся честно, этот обман Гайдаю удался на все сто.

Ранее мы также писали: В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Сети выбрали лучший фильм Гайдая: иностранцы с этим мнением не согласны - они поставили 8,4 другому шедевру В Сети выбрали лучший фильм Гайдая: иностранцы с этим мнением не согласны - они поставили 8,4 другому шедевру Читать дальше 18 октября 2025
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» «Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 19 октября 2025
По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану Читать дальше 18 октября 2025
40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта 40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта Читать дальше 17 октября 2025
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов Читать дальше 16 октября 2025
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное Читать дальше 15 октября 2025
450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись 450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись Читать дальше 20 октября 2025
Томми Шелби — это их Саша Белый: в «Острых козырьках» нашли «плагиат» на «Бригаду» Томми Шелби — это их Саша Белый: в «Острых козырьках» нашли «плагиат» на «Бригаду» Читать дальше 20 октября 2025
Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу» Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу» Читать дальше 20 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше