«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы

Сходство, конечно, не стопроцентное, но можно и запутаться.

Представьте ситуацию: у Леонида Гайдая на руках сценарий фильма «Иван Васильевич меняет профессию», готовая команда и мечта снять царские хоромы в самом сердце страны. Но – упс! – в настоящем Московском Кремле снимать не разрешили. Казалось бы, тупик. Но для гения тупиков не бывает.

Вместо того чтобы опустить руки, Гайдай отправился за 200 км от Москвы, в Ярославскую область, где нашел идеального двойника – Ростовский кремль, тот самый, что на берегу озера Неро.

Ирония в том, что его построили в XVII веке, уже после правления Ивана Грозного, но его архитектура так удачно «зашла» на роль царской резиденции, что мы до сих пор верим в эту иллюзию.

Именно его стены (кстати, не такие уж и высокие – всего около 2.5 метров) стали местом легендарной погони за «демонами» Шуриком и Буншей. Именно его двор огласили крики «Царя! Царя! Шайбу! Шайбу!». И именно отсюда под бессмертную «Марусю» уходило войско, чтоб отчихвостить крымского хана.

А вот все интерьеры – палаты, где Иван Васильевич кушал индейку, и тронный зал – это уже павильоны «Мосфильма». Даже исторические костюмы перекочевали сюда прямиком со съемок эйзенштейновского «Ивана Грозного».

Так что, когда вы в очередной раз смотрите эту комедию, помните: вы наблюдаете Ярославскую область, мастерски «загримированную» под Москву. И, признаемся честно, этот обман Гайдаю удался на все сто.

Ранее мы также писали: В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное