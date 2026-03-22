«Подлинный шедевр»: перезапуск аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» заработал 9,9 на IMDb

22 марта 2026 14:15
Кадр из мультсериала «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка "Стальной шар"»

Первая же серия привела фанатов в восторг.

Седьмой сезон легендарной аниме-франшизы «Невероятные приключения ДжоДжо» — перезапуск культовой истории, под названием «Гонка "Стальной шар"» — официально стартовал на платформе Netflix. Премьерный выпуск стал доступен зрителям 19 марта.

Первый эпизод длится дольше обычного — его хронометраж составляет почти 47 минут. И судя по первым реакциям, поклонники остались в полном восторге.

Сюжет

События новой главы переносят зрителей в Америку конца XIX столетия. Главные роли здесь отведены бывшему наезднику Джонни Джостару, прикованному к инвалидному креслу, и таинственному искателю приключений Джайро Цеппели.

Вместе они решают испытать удачу в трансконтинентальной гонке, где победителя ждёт огромное денежное вознаграждение. В процессе соревнования их пути не раз пересекаются с другими участниками, среди которых выделяется один из ключевых противников — Диего Брандо.

Арка «Гонка "Стальной шар"» признана одной из самых любимых читательской аудиторией в рамках оригинальной манги. Поэтому её анимационная адаптация на протяжении многих лет оставалась проектом, которого преданные поклонники франшизы ждали с особым нетерпением.

Отзывы

Стартовая серия завоевала практически максимальную оценку на агрегаторе IMDb — 9,9 балла из 10. А на портале MyAnimeList этот же эпизод получил 9,31 балла, что стало рекордным показателем для всех аниме-сериалов за всю историю существования ресурса.

Зрители в восторге практически от всех составляющих шоу: здесь хвалят и работу режиссёра, и качество анимации, и юмористическую составляющую, и развитие событий. Особого упоминания удостаивается вступительная заставка — многие называют её лучшей из всех, что когда-либо были в аниме.

«Это лучший первый эпизод в истории аниме-сериалов. Честно говоря, ни одно шоу не начиналось настолько сильно», «Словами не передать, насколько грандиозно это аниме — подлинный шедевр», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из мультсериала «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка "Стальной шар"»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
