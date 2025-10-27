Меню
Киноафиша Статьи Подлинная история Салазара Слизерина: кем был основатель Хогвартса на самом деле, и почему он создал Тайную комнату

27 октября 2025 16:11
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Есть много фанатских теорий, но Роулинг их опровергла.

В каждом поколении фанатов «Гарри Поттера» находятся те, кто пытается разгадать тайну Салазара Слизерина — основателя одного из четырёх факультетов Хогвартса, создателя Тайной комнаты и того самого мага, чьё имя носят самые амбициозные и хитрые ученики школы. Но кто он был на самом деле — реальный человек, легенда или первый тёмный волшебник Британии?

Легенда, которой не было

Иногда в Сети можно встретить «биографию» Слизерина: будто он родился в IX веке в Кордовском халифате, учился у придворного мага, а потом сбежал в Британию и стал одним из основателей Хогвартса.

История звучит эффектно, но это фанатская выдумка. Джоан Роулинг никогда не упоминала ни Испанию, ни арабский двор.

Настоящий Слизерин

О подлинном Салазаре известно немного. Он жил на болотах, дружил с Годриком Гриффиндором, пока их не развела идея «чистоты крови». Слизерин не доверял детям магглов, полагая, что они могут разрушить волшебный мир.

Он владел парселтангом — языком змей, и именно он создал Тайную комнату, спрятав там василиска. Это был не просто тайник, а место, где он хотел обучать избранных запрещённым заклятьям.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Потомок и пророчество

Через века его кровь возродилась в Меропе Мракс, которая полюбила маггла. Их сын, Том Реддл — будущий Волдеморт, стал прямым наследником Слизерина. Возможно, сам Салазар чувствовал, к чему приведёт смешение крови, и потому так яростно защищал идею «чистоты».

Он не был чудовищем, но именно его страх стал началом самой страшной тьмы во вселенной «Гарри Поттера». Слизерин хотел спасти магию от людей — и тем самым породил того, кто почти уничтожил волшебный мир, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Также почитайте: Кто действительно создал Дары Смерти в мире Гарри Поттера: версия Дамблдора и не только

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
