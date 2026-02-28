Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым

Формально дата не афишируется, но она все-таки есть.

Появились первые подробности третьего сезона «Казановы». Официальных анонсов Первый канал пока не публиковал, но информация о продолжении уже просочилась в профессиональную среду.

Проект, который по итогам двух сезонов держит рейтинг 8,2 из 10, возвращается с новой авантюрной историей про советского афериста Игоря Апрельцева.

По данным источников, премьеру планируют поставить в эфир 8–9 марта 2026 года. Формально дата не афишируется, но внутри индустрии её уже называют согласованной. Второй сезон вышел в марте 2025-го, а решение о продлении приняли в июне того же года.

Казанова три года отработал на Камчатке, накопил деньги и рассчитывает начать спокойную жизнь. КГБ считает его погибшим, прежние враги потеряли интерес. Но Апрельцев сам становится жертвой мошенницы Леры.

Почти все накопления исчезают, и вместо расправы герой вступает с ней в союз. Дуэт отправляется в путешествие по Советскому Союзу, придумывая новые схемы.

«Третий сезон „Казанова« — это настоящий командный подвиг. Мы работали в невероятно плотном режиме, и каждый человек на площадке стал опорой для проекта. От сценарной группы до операторского департамента — все вложили в этот сезон больше, чем можно описать словами. Особенно хочу отметить Антона Хабарова: его глубокое погружение в образ буквально оживило героя и задало тон всему сезону. Я благодарен всей команде за то, что мы вместе смогли сделать невозможное», — режиссер Сергей Комаров.

В сезоне заявлены Хабаров, Марина Ворожищева, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Анна Котова и Мариэтта Цигаль-Полищук. Съёмки прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Минводах, Пятигорске и Москве.