Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым

Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым

28 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Казанова»

Формально дата не афишируется, но она все-таки есть.

Появились первые подробности третьего сезона «Казановы». Официальных анонсов Первый канал пока не публиковал, но информация о продолжении уже просочилась в профессиональную среду.

Проект, который по итогам двух сезонов держит рейтинг 8,2 из 10, возвращается с новой авантюрной историей про советского афериста Игоря Апрельцева.

По данным источников, премьеру планируют поставить в эфир 8–9 марта 2026 года. Формально дата не афишируется, но внутри индустрии её уже называют согласованной. Второй сезон вышел в марте 2025-го, а решение о продлении приняли в июне того же года.

Казанова три года отработал на Камчатке, накопил деньги и рассчитывает начать спокойную жизнь. КГБ считает его погибшим, прежние враги потеряли интерес. Но Апрельцев сам становится жертвой мошенницы Леры.

Почти все накопления исчезают, и вместо расправы герой вступает с ней в союз. Дуэт отправляется в путешествие по Советскому Союзу, придумывая новые схемы.

«Третий сезон „Казанова« — это настоящий командный подвиг. Мы работали в невероятно плотном режиме, и каждый человек на площадке стал опорой для проекта. От сценарной группы до операторского департамента — все вложили в этот сезон больше, чем можно описать словами. Особенно хочу отметить Антона Хабарова: его глубокое погружение в образ буквально оживило героя и задало тон всему сезону. Я благодарен всей команде за то, что мы вместе смогли сделать невозможное», — режиссер Сергей Комаров.

В сезоне заявлены Хабаров, Марина Ворожищева, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Анна Котова и Мариэтта Цигаль-Полищук. Съёмки прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Минводах, Пятигорске и Москве.

Фото: Кадр из сериала «Казанова»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР Читать дальше 1 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут «Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут Читать дальше 28 февраля 2026
Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета Читать дальше 28 февраля 2026
«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало «Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало Читать дальше 28 февраля 2026
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон «Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон Читать дальше 27 февраля 2026
«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти «Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти Читать дальше 27 февраля 2026
Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали Читать дальше 26 февраля 2026
Думаете, хиты бывают только на НТВ? Совсем нет! Вот 3 сериала «Домашнего», которые зрители смотрят запоем Думаете, хиты бывают только на НТВ? Совсем нет! Вот 3 сериала «Домашнего», которые зрители смотрят запоем Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше