Киноафиша Статьи Под землей шевелится что-то страшное: в новом трейлере «Очень странных дел 5» Демогоргоны выходят из-под контроля

Под землей шевелится что-то страшное: в новом трейлере «Очень странных дел 5» Демогоргоны выходят из-под контроля

25 ноября 2025 14:00
«Очень странные дела»

Ролик показывает, что Хокинс больше не тот город, в котором можно спрятаться от Изнанки.

Пятый сезон «Очень странных дел» подбирается к премьере, и Netflix выпустил свежий трейлер. Сериал, когда-то начавшийся как мистическая история о пропавшем мальчике, теперь подходит к финалу — и атмосфера это подчёркивает.

Хокинс выглядит истощённым, улицы патрулируют военные, а под землёй буквально движется новая волна угрозы.

Хокинс превращается в закрытую зону

Трейлер открывается кадрами города, который больше не справляется с последствиями разломов. Дома стоят пустыми, дороги растресканы, а по периметру установлен военный контроль.

Финал четвертого сезона оставил воронки между мирами, и теперь Изнанка становится частью реальности — без преувеличения, это главный визуальный акцент ролика.

Демогоргоны приходят из-под земли

Самый громкий момент — сцены, где Демогоргоны вырываются прямо из-под земли. Это работает как сигнал: привычные барьеры рухнули.

Монстры не пробираются сквозь лес или лаборатории — они поднимаются из-под ног людей, и это резко меняет масштаб угрозы.

Команда снова вместе — и снова на грани

Фокус трейлера смещён на группу — Майка, Дастина, Джонатана и Стива. В одном из ключевых кадров они на фургоне устремляются в раскрывшийся портал. Герои больше не отступают, они идут навстречу опасности.

Элевен (Миллис Бобби Браун) в ролике почти всегда в состоянии атаки. Её грандиозный прыжок выглядит как кульминация многолетнего пути от ребёнка-лабораторного эксперимента до человека, который способен изменить исход войны.

Финал приближается

Netflix подтверждает расписание выхода: первая часть пятого сезона появится 26 ноября, вторая — 25 декабря, а финальный эпизод — 31 декабря. Съёмки давно позиционировались как завершение истории, и трейлер делает это совершенно очевидным: в Хокинсе начинается последняя глава.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
