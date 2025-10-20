«Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании»: зрители выбрали самый сильный детектив — кажется, «Невского» никому не переплюнуть

А ведь он даже не участвовал в голосовании.

Кинокомпания «Триикс Медиа» устроила на своей странице мини-баттл между своими новыми сериалами — «Васькой» и «Ронином-2». Подписчикам предложили выбрать любимца, и комментарии тут же превратились в народное голосование.

Победитель есть — и он очевиден.

Народ выбрал «Ронина-2»

Практически каждый второй комментарий начинался одинаково: «Ронин-2». Зрители писали с эмоциями, будто отстаивали честь любимого героя.

«Очень добрый, позитивный, с душой, и, конечно, красноярская природа завораживает», — поделились впечатлением в обсуждении. «Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании», — признался один из зрителей.

Многие хвалят Дмитрия Паламарчука — актёра, который, как отметили пользователи, «играет и в “Невском”, и в “Ронине”, поэтому и пишут, что “Ронин” лучше».

Фанаты уверены: именно он держит планку «Триикс Медиа» и задаёт ту особую энергетику, по которой зрители скучают.

«Если бы Дмитрий просто ездил по красотам Красноярского края и молчал, люди бы всё равно смотрели. Он гениальный актёр», — заметили в комментариях.

А «Ваське» советуют не спешить

Тем не менее, у «Васьки» тоже есть защитники. «Ему нужно время, он раскачается», — пишут зрители.

Некоторые отмечают атмосферу сериала и актёрский состав, но признаются, что по динамике и эмоциям проект уступает «Ронину-2».

«Несколько серий посмотрела и пошла пересматривать “Невского”», — признаются поклонники.

Без «Невского» всё равно никуда

Интересно, что в споре о двух новинках постоянно всплывает имя старого фаворита — сериала «Невский». Для многих он остаётся эталоном:

«Лучше “Невского” и “Шефа” для меня нет и быть не может». «"Невский", "Шеф", "Первый отдел" — вот это мы смотрим».

Итог

Голосование показало: зритель по-прежнему ценит честные истории, живую игру и узнаваемые лица. «Ронин-2» стал лидером не только по количеству упоминаний, но и по теплоте отзывов.

А фанаты уверены: как бы ни спорили между собой «Ронин» и «Васька», пока на экране есть Дмитрий Паламарчук и «Невский» живёт в памяти, у «Триикс Медиа» всегда будет своя аудитория — преданная, эмоциональная и очень внимательная.

Читайте также: Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина»