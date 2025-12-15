Под ударом даже Красный Страж и Человек-паук: 3 самых шокирующих смерти, которые могут случиться в «Судном дне»

Меню
15 декабря 2025 08:56
Кадр из фильма «Черная вдова»

В мультивселенной никто не в безопасности — особенно любимцы фанатов.

Если «Мстители: Судный день» действительно станет тем фильмом, который похоронит старую Marvel и расчистит дорогу новой эпохе, то студия явно начнёт с тяжёлой артиллерии — тех, чьи имена фанаты произносят почти благоговейно. И чем ближе премьера, тем отчётливее слышно: жертв будет много, эмоции — на разрыв, а Доктор Дум устроит чистку, напоминающую хорошие старые времена Таноса, только без перчатки и сантиментов.

Мы выбрали три смерти, которые способны встряхнуть зал так, что попкорн окажется на потолке. И самое страшное — каждая выглядит пугающе логичной.

Мистер Фантастик

Кадр из фильма «Фантастическая четверка»

Рид Ричардс только появился в MCU, а уже висит на крючке судьбы. Marvel громко заявила: Педро Паскаль — лицо будущей «Фантастической четвёрки». А теперь представьте, что его герой погибает… сразу. В первом же большом кроссовере.

Паскаль вообще стал талисманом трагических смертей: стоило зрителю привязаться — и всё, готовьте платочки. И если Marvel действительно решит повторить приём «убить любимчика, пока никто не ждал», смерть Рида станет тем самым шоком, которого студия не позволяла себе уже много лет.

Красный Страж

Кадр из фильма «Черная вдова»

Алексей Шостаков — герой, который за два фильма умудрился стать народным любимцем: неуклюжий, честный, шумный, трогательный, и при этом чертовски обаятельный. Его мечта быть «русским суперсолдатом» наконец сбылась, он стал частью Новых Мстителей — и это обычно в кино означает только одно: берегись, сценарист рядом.

Красный Страж — идеальная жертва для эмоционального рывка. И если Marvel действительно планирует толкнуть Елену в финальный этап превращения в Чёрную Вдову, гибель Алексея будет тем огнем, который расплавит её сомнения.

Человек-паук Тоби Магуайра

Кадр из фильма «Человек-паук»

Верить слухам — дело неблагодарное, но поговаривают, что Тоби возвращается. И если это правда, то у студии появляется почти неприлично соблазнительный шанс: поставить красивую точку в истории самого культового Питера Паркера.

Этот герой взрослее, мудрее и страшно любим фанатами всех возрастов. Для Marvel это идеальный эмоциональный рычаг: если уж бить по сердцу, то именно так.

Гибель Тоби могла бы стать тем самым «супергеройским финалом», который зрители вспоминают годами — с горечью, слезами и уважением. И да, если Marvel позволит трём Паукам попрощаться… Это будет момент, сравнимый по силе с уходом Тони Старка. Только, возможно, ещё жёстче.

Самое интересное даже не в том, кто умрёт, а зачем

Marvel явно идёт к большой перезагрузке — слишком много слухов, намёков и драматургических линий сходятся в одну точку. И если студия действительно собирается закрывать мультимировую главу, жертвы неизбежны. Но главное — чтобы они были не ради галочки, а ради эмоций, которые заставят нас снова поверить в масштаб этой вселенной.

И да, если эти трое уйдут — «Doomsday» станет тем самым фильмом, который фанаты будут обсуждать десятилетиями.

Фото: Кадр из фильма «Черная вдова»

Фото: Кадр из фильма «Черная вдова»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
