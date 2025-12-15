Под ударом даже Красный Страж и Человек-паук: 3 самых шокирующих смерти, которые могут случиться в «Судном дне»

В мультивселенной никто не в безопасности — особенно любимцы фанатов.

Если «Мстители: Судный день» действительно станет тем фильмом, который похоронит старую Marvel и расчистит дорогу новой эпохе, то студия явно начнёт с тяжёлой артиллерии — тех, чьи имена фанаты произносят почти благоговейно. И чем ближе премьера, тем отчётливее слышно: жертв будет много, эмоции — на разрыв, а Доктор Дум устроит чистку, напоминающую хорошие старые времена Таноса, только без перчатки и сантиментов.

Мы выбрали три смерти, которые способны встряхнуть зал так, что попкорн окажется на потолке. И самое страшное — каждая выглядит пугающе логичной.

Мистер Фантастик

Рид Ричардс только появился в MCU, а уже висит на крючке судьбы. Marvel громко заявила: Педро Паскаль — лицо будущей «Фантастической четвёрки». А теперь представьте, что его герой погибает… сразу. В первом же большом кроссовере.

Паскаль вообще стал талисманом трагических смертей: стоило зрителю привязаться — и всё, готовьте платочки. И если Marvel действительно решит повторить приём «убить любимчика, пока никто не ждал», смерть Рида станет тем самым шоком, которого студия не позволяла себе уже много лет.

Красный Страж

Алексей Шостаков — герой, который за два фильма умудрился стать народным любимцем: неуклюжий, честный, шумный, трогательный, и при этом чертовски обаятельный. Его мечта быть «русским суперсолдатом» наконец сбылась, он стал частью Новых Мстителей — и это обычно в кино означает только одно: берегись, сценарист рядом.

Красный Страж — идеальная жертва для эмоционального рывка. И если Marvel действительно планирует толкнуть Елену в финальный этап превращения в Чёрную Вдову, гибель Алексея будет тем огнем, который расплавит её сомнения.

Человек-паук Тоби Магуайра

Верить слухам — дело неблагодарное, но поговаривают, что Тоби возвращается. И если это правда, то у студии появляется почти неприлично соблазнительный шанс: поставить красивую точку в истории самого культового Питера Паркера.

Этот герой взрослее, мудрее и страшно любим фанатами всех возрастов. Для Marvel это идеальный эмоциональный рычаг: если уж бить по сердцу, то именно так.

Гибель Тоби могла бы стать тем самым «супергеройским финалом», который зрители вспоминают годами — с горечью, слезами и уважением. И да, если Marvel позволит трём Паукам попрощаться… Это будет момент, сравнимый по силе с уходом Тони Старка. Только, возможно, ещё жёстче.

Самое интересное даже не в том, кто умрёт, а зачем

Marvel явно идёт к большой перезагрузке — слишком много слухов, намёков и драматургических линий сходятся в одну точку. И если студия действительно собирается закрывать мультимировую главу, жертвы неизбежны. Но главное — чтобы они были не ради галочки, а ради эмоций, которые заставят нас снова поверить в масштаб этой вселенной.

И да, если эти трое уйдут — «Doomsday» станет тем самым фильмом, который фанаты будут обсуждать десятилетиями.

