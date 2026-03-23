Под подозрение попали даже слуги: кто новая леди Уислдаун в сериале «Бриджертоны» — 3 версии

Создатели «Бриджертонов» снова сделали невозможное — закрыли одну интригу и тут же открыли новую. Пенелопа ушла, но колонка леди Уислдаун не исчезла, а значит, у нее появилась преемница. Фанаты уже собрали десятки версий, но есть три теории, которые выглядят особенно убедительно.

Гиацинт Бриджертон — идеальная наследница

Младшая из Бриджертонов кажется слишком очевидным выбором — и именно поэтому теория работает. Гиацинт наблюдательная, любопытная и буквально живет в центре всех событий.

Ей предстоит дебют в свете, а значит, она уже сейчас внимательно следит за каждым жестом и словом окружающих. Плюс — доступ к семейным секретам, которые для других остаются закрытыми. Всё это делает её почти идеальной кандидаткой на роль новой Уислдаун.

Крессида (леди Пенвуд) — версия с мотивацией

Если искать не просто кандидата, а человека с сильной мотивацией — это точно Крессида. После провала и неудачного брака она возвращается в Лондон с одной целью: вернуть влияние.

Роль леди Уислдаун — идеальный инструмент. Это власть, возможность управлять репутациями и, главное, шанс переписать собственную историю. Если раньше ей не хватило ума и осторожности, теперь у неё есть опыт и, возможно, куда больше злости.

Миссис Варли — самая недооценённая версия

Самая неожиданная, но при этом одна из самых логичных теорий — миссис Варли. Экономка дома Фезерингтон знает слишком много, чтобы оставаться в стороне.

У неё есть доступ к закулисью высшего общества и собственная «сеть информаторов» — другие слуги. Именно через них проходят настоящие тайны, а не отредактированные светские версии событий.

Да, остаётся вопрос времени и ресурсов, но если кто и способен вести такую игру незаметно — это человек, которого никто не замечает.

Кто же окажется прав

Финал оставил ровно столько намёков, чтобы каждая из этих версий выглядела правдоподобно. Новая Уислдаун — это не просто персонаж, а инструмент влияния, и авторы явно не выберут очевидный путь.

Но в одном можно быть уверенным: кем бы она ни оказалась, Лондон снова будет читать каждое слово.