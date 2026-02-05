От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях

Камера, мотор — и обычный день во Всеволожском районе превращается в съемочную площадку. Здесь стартовала работа над новым сериалом «Спецы» о бойцах спецподразделения ФСБ.

Проект заявлен как основанный на реальных событиях. Для района это уже не редкость: Ленинградская область все чаще становится фоном для федеральных кинопроектов.

Одна из заметных сцен — товарищеский матч Офицерской хоккейной лиги — снимается на местной Ледовой арене. Для эпизода задействуют профессиональный лед, форму и спортивную массовку. Такие сцены обычно требуют точной хореографии и нескольких дублей, поэтому съемочный день на льду может занимать до 10–12 часов.

Производством занимается компания «Триикс Медиа», регулярно работающая с телевизионными сериалами. Например, именно они сняли «Первый отдел» и «Шефа». Локации Всеволожского района удобны: близость к Петербургу, разнообразные пейзажи и готовая инфраструктура. Это сокращает логистику и бюджет.

«Наш район в объективе кинокомпании «Триикс Медиа» уже не в первый раз. В прошлом году на берегу Ладожского озера прошли съемки фильма "Группа крови". Кинолента тяжелая, но глубокая и важная», — написала глава Всеволожского района Ленинградской области Лира Бурак у себя на страничке.

«Спецы» сосредоточены на работе оперативников, где важны не только силовые операции, но и аналитика, тактика, командные решения. Обычно такие проекты строятся на сочетании экшена и личных историй героев. Точная дата премьеры пока не названа.

Интерес к сериалу понятен: зрителю всегда любопытно, как показывают работу спецслужб на экране. А для местных жителей это еще и шанс увидеть знакомые места в кадре. Всеволожский район постепенно закрепляется как точка на кинокарте страны.