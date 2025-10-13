Почти все ставят на них галочку «Посмотреть»: 6 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца 2025 года

Недовольны летним киносезоном? Не беда, последние месяцы 2025-го обещают компенсацию с лихвой.
На экраны выходят блокбастеры, триллеры и хорроры, каждый из которых претендует стать громким событием.
Мы выбрали шесть премьер, за которыми стоит следить до боя курантов — от возвращения Джеффа Бриджеса до финального аккорда Джеймса Кэмерона.
«Хищник: Планета смерти» (7 ноября)
После успеха «Добычи» (2022) режиссёр Дэн Трахтенберг переносит нас в далёкое будущее.
Изгнанный хищник и робот Weyland-Yutani объединяются в борьбе за выживание. Фанаты ждут возвращения к корням и мрачной атмосферы охоты без правил.
«Бегущий человек» (14 ноября)
Ремейк по роману Стивена Кинга превращается в актуальную антиутопию. Гленн Пауэлл играет участника смертельного реалити-шоу, где аудитория решает, кто выживет.
Фильм задаёт болезненный вопрос: насколько далеко готово зайти общество ради лайков?
«Злая: Навсегда» (21 ноября)
Финал дилогии о ведьмах Элфабе и Глинде завершает историю с размахом. Мюзикл Disney обещает феерию света, музыки и внутренней борьбы за право быть собой.
После успеха первой части — это один из самых ожидаемых релизов ноября.
«Достать ножи: Проснись, мертвец» (12 декабря)
Дэниел Крейг снова в роли детектива Бенуа Блана. Третья часть франшизы — самая мрачная: расследование смерти настоятеля в провинциальном приходе оборачивается притчей о вере и лицемерии.
Райан Джонсон снова играет с формой — изящно, с ядом и юмором.
«Горничная» (19 декабря)
Сидни Суини и Аманда Сейфрид в напряжённом психологическом триллере по бестселлеру Фриды Макфадден.
Молодая служанка сталкивается с опасными секретами своих работодателей. Камерное, атмосферное и тревожное кино — то самое, что хочется смотреть зимними вечерами.
«Аватар: Огонь и пепел» (19 декабря)
Джеймс Кэмерон снова ставит планку. Третий фильм саги переносит зрителей в огненную часть Пандоры, где Джейк Салли и Нейтири вступают в новую войну. Кэмерон обещает меньше показательного 3D, больше драмы и масштаб, который снова перевернёт представление о зрелище.
