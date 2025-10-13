Меню
Почти все ставят на них галочку «Посмотреть»: 6 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца 2025 года

13 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти», «Злая: Навсегда», «Горничная»

Голливуд явно желает удивить публику под занавес года.

Недовольны летним киносезоном? Не беда, последние месяцы 2025-го обещают компенсацию с лихвой.

На экраны выходят блокбастеры, триллеры и хорроры, каждый из которых претендует стать громким событием.

Мы выбрали шесть премьер, за которыми стоит следить до боя курантов — от возвращения Джеффа Бриджеса до финального аккорда Джеймса Кэмерона.

«Хищник: Планета смерти» (7 ноября)

После успеха «Добычи» (2022) режиссёр Дэн Трахтенберг переносит нас в далёкое будущее.

Изгнанный хищник и робот Weyland-Yutani объединяются в борьбе за выживание. Фанаты ждут возвращения к корням и мрачной атмосферы охоты без правил.

«Бегущий человек» (14 ноября)

Ремейк по роману Стивена Кинга превращается в актуальную антиутопию. Гленн Пауэлл играет участника смертельного реалити-шоу, где аудитория решает, кто выживет.

Фильм задаёт болезненный вопрос: насколько далеко готово зайти общество ради лайков?

«Злая: Навсегда» (21 ноября)

Финал дилогии о ведьмах Элфабе и Глинде завершает историю с размахом. Мюзикл Disney обещает феерию света, музыки и внутренней борьбы за право быть собой.

После успеха первой части — это один из самых ожидаемых релизов ноября.

«Достать ножи: Проснись, мертвец» (12 декабря)

Дэниел Крейг снова в роли детектива Бенуа Блана. Третья часть франшизы — самая мрачная: расследование смерти настоятеля в провинциальном приходе оборачивается притчей о вере и лицемерии.

Райан Джонсон снова играет с формой — изящно, с ядом и юмором.

«Горничная» (19 декабря)

Сидни Суини и Аманда Сейфрид в напряжённом психологическом триллере по бестселлеру Фриды Макфадден.

Молодая служанка сталкивается с опасными секретами своих работодателей. Камерное, атмосферное и тревожное кино — то самое, что хочется смотреть зимними вечерами.

«Аватар: Огонь и пепел» (19 декабря)

Джеймс Кэмерон снова ставит планку. Третий фильм саги переносит зрителей в огненную часть Пандоры, где Джейк Салли и Нейтири вступают в новую войну. Кэмерон обещает меньше показательного 3D, больше драмы и масштаб, который снова перевернёт представление о зрелище.

Также прочитайте: Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти», «Злая: Навсегда», «Горничная»
Анна Адамайтес
