Почти 3 года ожиданий — и вот премьера: 15 декабря на НТВ выходит новый криминальный сериал от режиссёра «Тверской» и «Зверобоя»

Детектив о криминальных золотодобытчиках наконец-то появится в эфире и станет частью зимней линейки канала.

Стало известо, когда состоится премьера сериала «Большая вода» на НТВ — 15 декабря в 22:15.

Режиссёр Леонид Пляскин («Тверская», «Зверобой», «Гончие» 3 и 4 сезоны) снял проект ещё летом 2022 года в Твери и Тверской области, теперь его впервые покажут зрителю.

Сериал состоит из 16 эпизодов.

Городок в тайге и нелегальная добыча золота

События картины разворачиваются в маленьком таёжном посёлке, где действует незаконная золотодобывающая структура.

Её контролирует невидимый хозяин, а старатели, вовлечённые в процесс, быстро оказываются зависимыми от коррумпированной системы, которая устраняет любые попытки выхода из неё.

Егор против империи «хищников»

Главный герой Егор, которого играет Максим Емельянов, возвращается в родной посёлок и сталкивается с масштабами преступной схемы.

Он видит, как люди становятся жертвами золотой лихорадки, и начинает действовать против хозяина, зная, что до него никто не смог сдвинуть систему хотя бы на шаг.

Как развивается конфликт

Егор сталкивается с угрозами, давлением и открытым противодействием. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится, что преступная структура включает не только старателей, но и людей с властью и ресурсами.

Его попытки вывести схему на свет приводят к прямым столкновениям с теми, кто заинтересован в сохранении золотого потока.

Команда и визуальный масштаб

В сериале также снялись Анастасия Крылова, Александр Красовский, Сергей Перегудов, Сергей Яценюк и Яков Шамшин.

В кадре — сцены с трюками, стычками и атмосферные локации Тверской области, которые усиливают ощущение изоляции и масштаба конфликта.

По материалам дзен-канала Мир современного кино

