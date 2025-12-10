Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти 3 года ожиданий — и вот премьера: 15 декабря на НТВ выходит новый криминальный сериал от режиссёра «Тверской» и «Зверобоя»

Почти 3 года ожиданий — и вот премьера: 15 декабря на НТВ выходит новый криминальный сериал от режиссёра «Тверской» и «Зверобоя»

10 декабря 2025 09:25
«Большая вода»

Детектив о криминальных золотодобытчиках наконец-то появится в эфире и станет частью зимней линейки канала.

Стало известо, когда состоится премьера сериала «Большая вода» на НТВ — 15 декабря в 22:15.

Режиссёр Леонид Пляскин («Тверская», «Зверобой», «Гончие» 3 и 4 сезоны) снял проект ещё летом 2022 года в Твери и Тверской области, теперь его впервые покажут зрителю.

Сериал состоит из 16 эпизодов.

Городок в тайге и нелегальная добыча золота

События картины разворачиваются в маленьком таёжном посёлке, где действует незаконная золотодобывающая структура.

Её контролирует невидимый хозяин, а старатели, вовлечённые в процесс, быстро оказываются зависимыми от коррумпированной системы, которая устраняет любые попытки выхода из неё.

Егор против империи «хищников»

Главный герой Егор, которого играет Максим Емельянов, возвращается в родной посёлок и сталкивается с масштабами преступной схемы.

Он видит, как люди становятся жертвами золотой лихорадки, и начинает действовать против хозяина, зная, что до него никто не смог сдвинуть систему хотя бы на шаг.

«Большая вода»

Как развивается конфликт

Егор сталкивается с угрозами, давлением и открытым противодействием. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится, что преступная структура включает не только старателей, но и людей с властью и ресурсами.

Его попытки вывести схему на свет приводят к прямым столкновениям с теми, кто заинтересован в сохранении золотого потока.

Команда и визуальный масштаб

В сериале также снялись Анастасия Крылова, Александр Красовский, Сергей Перегудов, Сергей Яценюк и Яков Шамшин.

В кадре — сцены с трюками, стычками и атмосферные локации Тверской области, которые усиливают ощущение изоляции и масштаба конфликта.

По материалам дзен-канала Мир современного кино

Также прочитайте: Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко

Фото: Кадр из сериала «Большая вода»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом Читать дальше 9 декабря 2025
«Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы «Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы Читать дальше 11 декабря 2025
Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля Читать дальше 11 декабря 2025
Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром Читать дальше 11 декабря 2025
Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3» Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3» Читать дальше 10 декабря 2025
5 сериалов-головоломок с рейтингами от 7.7 до 8.7, где сценаристы водят зрителя за нос — и это так виртуозно, что не оторваться 5 сериалов-головоломок с рейтингами от 7.7 до 8.7, где сценаристы водят зрителя за нос — и это так виртуозно, что не оторваться Читать дальше 10 декабря 2025
Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом Читать дальше 9 декабря 2025
«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов «Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов Читать дальше 9 декабря 2025
Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше