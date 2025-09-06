Почти сутки в хамаме и особый макияж: к ночи с Сулейманом из «Великолепного века» наложницы начинали готовиться за два года

Для многих героинь «Великолепного века» высшей целью было провести ночь с султаном. Им романтично описывали этот шаг как «золотой путь» в покои правителя. При этом сериал лишь слегка затрагивал, как именно наложницы готовились к такой судьбоносной встрече.

Как готовили наложниц для гарема

Попасть в гарем было непросто — отбор девушек вёлся по жёстким стандартам. Будущие наложницы проходили особую двухлетнюю подготовку под руководством опытных наставниц.

Их обучали не только светским манерам и придворному этикету, но и тонкостям искусства: танцам, музыке, каллиграфии. Образовательная программа включала основы Корана, литературу и поэзию, чтобы воспитать не просто служанок, но утончённых собеседниц.

Уход наложниц за собой

Для многих наложниц возможность привлечь внимание султана была редким шансом. Хотя в гареме находилось множество красавиц, лишь единицы удостаивались приглашения в покои. Тех, кому выпадала такая честь, ждала особенная подготовка.

Перед встречей с правителем девушка отправлялась в хамам, где принимала ванну с цветочными лепестками. Это придавало коже мягкость и нежный аромат.

Затем наносились глиняные маски для волос и тела, проводилась тщательная депиляция особым кремом и пилинг. Каждый этап ухода был направлен на то, чтобы представить наложницу в самом совершенном виде.

После хамама наступал процесс нанесения макияжа. Особый акцент делался на глазах — их подводили сурьмой с добавлением золы, создавая выразительные стрелки.

Для губ использовали натуральные составы. Чтобы добиться яркого оттенка, наложницы жевали особую пасту на основе извести, перца и льняных семян. Это придавало губам интенсивный красный цвет без современных косметических средств. Таким образом весь процесс подготовки мог занять целый день.

