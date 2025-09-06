Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти сутки в хамаме и особый макияж: к ночи с Сулейманом из «Великолепного века» наложницы начинали готовиться за два года

Почти сутки в хамаме и особый макияж: к ночи с Сулейманом из «Великолепного века» наложницы начинали готовиться за два года

6 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Великолепный век»

К девушкам предъявляли особые требования.

Для многих героинь «Великолепного века» высшей целью было провести ночь с султаном. Им романтично описывали этот шаг как «золотой путь» в покои правителя. При этом сериал лишь слегка затрагивал, как именно наложницы готовились к такой судьбоносной встрече.

Как готовили наложниц для гарема

Попасть в гарем было непросто — отбор девушек вёлся по жёстким стандартам. Будущие наложницы проходили особую двухлетнюю подготовку под руководством опытных наставниц.

Их обучали не только светским манерам и придворному этикету, но и тонкостям искусства: танцам, музыке, каллиграфии. Образовательная программа включала основы Корана, литературу и поэзию, чтобы воспитать не просто служанок, но утончённых собеседниц.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Уход наложниц за собой

Для многих наложниц возможность привлечь внимание султана была редким шансом. Хотя в гареме находилось множество красавиц, лишь единицы удостаивались приглашения в покои. Тех, кому выпадала такая честь, ждала особенная подготовка.

Перед встречей с правителем девушка отправлялась в хамам, где принимала ванну с цветочными лепестками. Это придавало коже мягкость и нежный аромат.

Затем наносились глиняные маски для волос и тела, проводилась тщательная депиляция особым кремом и пилинг. Каждый этап ухода был направлен на то, чтобы представить наложницу в самом совершенном виде.

После хамама наступал процесс нанесения макияжа. Особый акцент делался на глазах — их подводили сурьмой с добавлением золы, создавая выразительные стрелки.

Для губ использовали натуральные составы. Чтобы добиться яркого оттенка, наложницы жевали особую пасту на основе извести, перца и льняных семян. Это придавало губам интенсивный красный цвет без современных косметических средств. Таким образом весь процесс подготовки мог занять целый день.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше