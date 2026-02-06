Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик

Актриса скончалась через 2 года после выхода проекта.

Если вы поклонник российских драм с вплетенными любовными линиями, то вам обязательно понравится сериал «Бомба». Этот проект стал предпоследней ролью умершей от рака Евгении Брик. Последней ролью стал проект «Фантом».

О чем сериал

Увлекательная российская историческая картина о создании советского ядерного арсенала. В центре — выдающиеся физики под руководством Курчатова в 1945–1949 годах, которые ведут рискованные исследования, соревнуются с Америкой и одновременно переживают личные драмы.

Похожий сюжет в фильме «Оппенгеймер».

Чем интересен сериал

Сериал дает зрителям возможность погрузиться в атмосферу послевоенного времени, изображая не только технологические аспекты, но и политическую обстановку того времени.

В проекте снимались талантливые российские актеры, которые отлично справляются с воплощением сложных персонажей и глубоких драматических линий. Благодаря сочетанию триллера и исторической драмы, сериал держит зрителя в напряжении, создавая атмосферу неопределенности и высоких ставок.