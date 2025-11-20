Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

20 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Везунчики»

Да, даже актерский состав ничего не исправил.

Киану Ривз снова с крыльями — но кино полететь так и не смогло. Комедия «Везунчики» обещала лёгкую историю о том, как ангел вмешивается в жизнь простого парня, но в итоге зрители получили проект, за который Ривза ругают больше обычного. Разбираемся, почему.

О чём фильм на самом деле

Ангел Гавриил решает доказать человечеству (и себе), что счастье не в деньгах. Он меняет бедняка Арджа и богача Джеффа местами. Результат — хаос. Гавриил теряет крылья, Ардж теряет ориентиры, а фильм — остатки оригинальности. Зритель весь этот обмен видел уже десятки раз — от «Поменяться местами» до «Семьянина».

Где фильм начинает рассыпаться

«У нас всё хорошо потому, что у кого-то всё очень плохо» — эта фраза должна была стать социальным нервом ленты. Но звучит как банальный лозунг, пришитый толстой ниткой. Идея разоблачить привилегии богачей превращается в популистскую риторику уровня открытки.

Плюс — картина чрезмерно шумная. Много болтовни, много крика, мало воздуха, пишут те, кто картину уже посмотрел. Ансари будто снимает не кино, а пытается перекричать собственных персонажей. Шутки летят быстро, но оседает мало.

«Учитывая актёрский состав и положительные отзывы, я ожидал, что комедия будет гораздо смешнее, чем она есть на самом деле. Несмотря на душевную атмосферу и приятную игру актёров, фильм так и не стал смешным. Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул! Разве такой должна быть комедия?»возмущаются зрители.

Почему критики не в восторге

Финал окончательно добивает надежду на цельную историю: Джефф внезапно решает отказаться от рободоставщиков ради рабочих людей — жест наивный, нелепый и совершенно не связанный с предшествующим сюжетом.

«Везунчики» пытаются быть комедией, сатирой и добрым кино одновременно, но в итоге превращаются в винегрет, где ни один ингредиент не раскрыт. Не спасают даже Ривз и его ангельская усталость.

И да: при бюджете 30 миллионов фильм собрал всего 15, а рейтинг на КП всего лишь 6,5 — иногда цифры говорят точнее всех отзывов.

Читайте также: Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак

Фото: Кадр из фильма «Везунчики»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото) Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото) Читать дальше 21 ноября 2025
Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели Читать дальше 18 ноября 2025
Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT Читать дальше 17 ноября 2025
Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото) Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото) Читать дальше 16 ноября 2025
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников Читать дальше 21 ноября 2025
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи Читать дальше 21 ноября 2025
В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия Читать дальше 21 ноября 2025
Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь Читать дальше 21 ноября 2025
Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы» Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы» Читать дальше 20 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше