«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

Киану Ривз снова с крыльями — но кино полететь так и не смогло. Комедия «Везунчики» обещала лёгкую историю о том, как ангел вмешивается в жизнь простого парня, но в итоге зрители получили проект, за который Ривза ругают больше обычного. Разбираемся, почему.

О чём фильм на самом деле

Ангел Гавриил решает доказать человечеству (и себе), что счастье не в деньгах. Он меняет бедняка Арджа и богача Джеффа местами. Результат — хаос. Гавриил теряет крылья, Ардж теряет ориентиры, а фильм — остатки оригинальности. Зритель весь этот обмен видел уже десятки раз — от «Поменяться местами» до «Семьянина».

Где фильм начинает рассыпаться

«У нас всё хорошо потому, что у кого-то всё очень плохо» — эта фраза должна была стать социальным нервом ленты. Но звучит как банальный лозунг, пришитый толстой ниткой. Идея разоблачить привилегии богачей превращается в популистскую риторику уровня открытки.

Плюс — картина чрезмерно шумная. Много болтовни, много крика, мало воздуха, пишут те, кто картину уже посмотрел. Ансари будто снимает не кино, а пытается перекричать собственных персонажей. Шутки летят быстро, но оседает мало.

«Учитывая актёрский состав и положительные отзывы, я ожидал, что комедия будет гораздо смешнее, чем она есть на самом деле. Несмотря на душевную атмосферу и приятную игру актёров, фильм так и не стал смешным. Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул! Разве такой должна быть комедия?» — возмущаются зрители.

Почему критики не в восторге

Финал окончательно добивает надежду на цельную историю: Джефф внезапно решает отказаться от рободоставщиков ради рабочих людей — жест наивный, нелепый и совершенно не связанный с предшествующим сюжетом.

«Везунчики» пытаются быть комедией, сатирой и добрым кино одновременно, но в итоге превращаются в винегрет, где ни один ингредиент не раскрыт. Не спасают даже Ривз и его ангельская усталость.

И да: при бюджете 30 миллионов фильм собрал всего 15, а рейтинг на КП всего лишь 6,5 — иногда цифры говорят точнее всех отзывов.

