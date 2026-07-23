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Киноафиша Статьи Если давно ждали что-то похожее на «Спартака», посмотрите этот мини-сериал — исторически достоверный и при этом не скучный

Если давно ждали что-то похожее на «Спартака», посмотрите этот мини-сериал — исторически достоверный и при этом не скучный

23 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Гладиаторы. Воины древнего мира»

Про этот сериал о гладиаторах в России даже не слышали, а на Западе по нему сходят с ума уже год.

После успешного «Спартака» на многие годы фанаты остались без захватывающих историй — качественных проектов на ту же тему не снимали. А между тем еще в прошлом году появился мини-сериал, который вполне мог занять эту нишу. Он вышел тихо, прошёл почти незамеченным в России и не получил той аудитории, которой заслуживал.

Речь о проекте «Гладиаторы. Воины древнего мира» — добротном сериале с атмосферой, боями и драмой.

Сюжет

Документальный проект National Geographic в шести эпизодах рассказывает о гладиаторах — но не как о едином явлении, а через судьбы реальных исторических фигур. Каждая серия посвящена отдельному герою своей эпохи.

В первом эпизоде — Спартак. Из раба в гладиаторы, из гладиатора — в лидера восстания.

Второй эпизод знакомит со Спикулом — любимцем Нерона, который пользовался славой, деньгами и доступом к императорскому двору.

Третий герой — Макк Аттилиус. Обычный должник, вышедший на арену в Помпеях и неожиданно обретший славу.

Четвёртая серия — о Карпофоре, который прославился боями с дикими животными. Однажды он одолел сразу двадцать зверей.

Пятый эпизод посвящён императору Коммоду — он реально выходил на арену, представляя себя Геркулесом, и побеждал.

Шестой — о Фламме, сирийце, который не раз получал свободу, но всякий раз возвращался на арену, выбирая бои вместо воли.

Кадр из сериала «Гладиаторы. Воины древнего мира»

Отзывы

На Западе проект National Geographic был сравнительно популярен, но в России его смотрели единицы. И напрасно — судя по отзывам на IMDb (рейтинг 7,4), проект ничуть не уступает «Спартаку».

«Случайно наткнулся, когда искал что-то про Древний Рим. Думал, будет скучная лекция с картинками. А это почти как "Спартак", только без пафоса. Очень живо снято, особенно серия про Коммода — он реально был тем ещё психом», «Документалка, а держит как триллер. Особенно серия про Спартака», «Узнала от подруги, которая живёт в Германии. Посмотрела за вечер — не оторваться. Не хуже любого сериала, а местами даже страшнее», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» советовал проекты для тех, кто скучает по «Викингам» и «Спартаку».

Фото: Кадры из сериала «Гладиаторы. Воины древнего мира»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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