Про этот сериал о гладиаторах в России даже не слышали, а на Западе по нему сходят с ума уже год.

После успешного «Спартака» на многие годы фанаты остались без захватывающих историй — качественных проектов на ту же тему не снимали. А между тем еще в прошлом году появился мини-сериал, который вполне мог занять эту нишу. Он вышел тихо, прошёл почти незамеченным в России и не получил той аудитории, которой заслуживал.

Речь о проекте «Гладиаторы. Воины древнего мира» — добротном сериале с атмосферой, боями и драмой.

Сюжет

Документальный проект National Geographic в шести эпизодах рассказывает о гладиаторах — но не как о едином явлении, а через судьбы реальных исторических фигур. Каждая серия посвящена отдельному герою своей эпохи.

В первом эпизоде — Спартак. Из раба в гладиаторы, из гладиатора — в лидера восстания.

Второй эпизод знакомит со Спикулом — любимцем Нерона, который пользовался славой, деньгами и доступом к императорскому двору.

Третий герой — Макк Аттилиус. Обычный должник, вышедший на арену в Помпеях и неожиданно обретший славу.

Четвёртая серия — о Карпофоре, который прославился боями с дикими животными. Однажды он одолел сразу двадцать зверей.

Пятый эпизод посвящён императору Коммоду — он реально выходил на арену, представляя себя Геркулесом, и побеждал.

Шестой — о Фламме, сирийце, который не раз получал свободу, но всякий раз возвращался на арену, выбирая бои вместо воли.

Отзывы

На Западе проект National Geographic был сравнительно популярен, но в России его смотрели единицы. И напрасно — судя по отзывам на IMDb (рейтинг 7,4), проект ничуть не уступает «Спартаку».

«Случайно наткнулся, когда искал что-то про Древний Рим. Думал, будет скучная лекция с картинками. А это почти как "Спартак", только без пафоса. Очень живо снято, особенно серия про Коммода — он реально был тем ещё психом», «Документалка, а держит как триллер. Особенно серия про Спартака», «Узнала от подруги, которая живёт в Германии. Посмотрела за вечер — не оторваться. Не хуже любого сериала, а местами даже страшнее», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» советовал проекты для тех, кто скучает по «Викингам» и «Спартаку».