Почти «Ёлки», но на 8 Марта: что известно о новом ромкоме «Тюльпаны» — с Серебряковым и Яковлевой

Стартовали съёмки новой романтической комедии «Тюльпаны». Формат сразу вызывает ассоциации с «Ёлками» — это тоже альманах из нескольких историй, объединённых одним днём.
Только теперь в центре не Новый год, а 8 Марта — праздник, когда женщины становятся героинями не только поздравлений, но и собственных откровений.
Праздник, который всё меняет
Действие картины развернётся сразу в пяти городах — от Калининграда до Красноярска. Герои столкнутся с неожиданными встречами и решениями, которые перевернут их жизнь.
На фоне весеннего дня разворачиваются романтические признания, недоразумения и трогательные моменты, знакомые каждому зрителю.
В съёмках заняты Алексей Серебряков, Елена Яковлева, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, певица Seville из группы «Artik & Asti», Ярослав Могильников и Александра Бабаскина.
Женские истории без прикрас
Всего в фильме будет пять новелл, и у каждой — свой режиссёр: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников и Юрий Коробейников.
В центре каждой истории — женщины, которые помогают друг другу, ищут поддержку и меняют взгляд на жизнь.
Певица Seville, впервые появляющаяся в кино, призналась:
«Я играю саму себя. Это история о том, как одна женщина поддерживает другую, и я очень люблю женщин и восхищаюсь каждой из нас».
Весенняя версия «Ёлок»
Продюсеры Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Яна Шмайлова называют проект тёплым, живым и полным узнаваемых эмоций.
«Тюльпаны» обещают стать весенним ответом «Ёлкам» — только вместо новогодней мишуры здесь цветы, солнечный свет и атмосфера пробуждения.
Романтическая комедия выйдет в широкий прокат 8 марта 2026 года.
Также прочитайте: Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро