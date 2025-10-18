Меню
Почти «Ёлки», но на 8 Марта: что известно о новом ромкоме «Тюльпаны» — с Серебряковым и Яковлевой

18 октября 2025 15:42
«Тюльпаны»

Пять новелл, пять городов и один праздник, который объединит все истории.

Стартовали съёмки новой романтической комедии «Тюльпаны». Формат сразу вызывает ассоциации с «Ёлками» — это тоже альманах из нескольких историй, объединённых одним днём.

Только теперь в центре не Новый год, а 8 Марта — праздник, когда женщины становятся героинями не только поздравлений, но и собственных откровений.

Праздник, который всё меняет

Действие картины развернётся сразу в пяти городах — от Калининграда до Красноярска. Герои столкнутся с неожиданными встречами и решениями, которые перевернут их жизнь.

На фоне весеннего дня разворачиваются романтические признания, недоразумения и трогательные моменты, знакомые каждому зрителю.

В съёмках заняты Алексей Серебряков, Елена Яковлева, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, певица Seville из группы «Artik & Asti», Ярослав Могильников и Александра Бабаскина.

Женские истории без прикрас

Всего в фильме будет пять новелл, и у каждой — свой режиссёр: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников и Юрий Коробейников.

В центре каждой истории — женщины, которые помогают друг другу, ищут поддержку и меняют взгляд на жизнь.

Певица Seville, впервые появляющаяся в кино, призналась:

«Я играю саму себя. Это история о том, как одна женщина поддерживает другую, и я очень люблю женщин и восхищаюсь каждой из нас».

Весенняя версия «Ёлок»

Продюсеры Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Яна Шмайлова называют проект тёплым, живым и полным узнаваемых эмоций.

«Тюльпаны» обещают стать весенним ответом «Ёлкам» — только вместо новогодней мишуры здесь цветы, солнечный свет и атмосфера пробуждения.

Романтическая комедия выйдет в широкий прокат 8 марта 2026 года.

Также прочитайте: Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро

Фото: Кадр из фильма «Тюльпаны»
Анна Адамайтес
