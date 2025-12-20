Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти 800 тысяч просмотров за 24 часа: новый зимний выпуск «Маши и Медведя» состоит из 3-х уморительных эпизодов (видео)

Почти 800 тысяч просмотров за 24 часа: новый зимний выпуск «Маши и Медведя» состоит из 3-х уморительных эпизодов (видео)

20 декабря 2025 11:21
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Просмотры продолжают расти каждый час.

Ура, есть повод порадоваться. У «Маши и Медведя» вышел новый зимний выпуск, который быстро привлек внимание зрителей. Серия под названием «Почему сосульки — не мороженое?» появилась 19 декабря и менее чем за сутки собрала почти 700 тысяч просмотров — для проекта с многолетней историей это уверенный результат.

Зимний выпуск в формате сборника

Важно уточнить: это не один новый эпизод, а подборка из трех зимних серий, объединенных в один выпуск. Такой формат для проекта давно привычен и понятен зрителю — включаешь и сразу получаешь полноценный блок историй без необходимости выбирать.

В сборник вошли серии:

  • «Держи язык за зубами» (серия 169)
  • «Весело, весело склеим Новый год!» (серия 159)
  • «Мишка на юге» (серия 101)

Все три эпизода уже выходили ранее и хорошо знакомы аудитории, но в декабрьском контексте смотрятся особенно органично.

Почему формат снова сработал

Зимние сборники «Маши и Медведя» стабильно выходят в удачное время. Конец декабря — период, когда мультфильм чаще всего включают фоном: дома, на кухне, в ожидании праздников. Здесь не требуется сложного сюжета или новизны — работает узнаваемость, ритм и ощущение уюта.

Что это говорит о проекте

Быстрый рост просмотров показывает, что интерес к сериалу не ослабевает. Даже без принципиально новых серий «Маша и Медведь» остается востребованным контентом, который легко вписывается в сезонный спрос.

Этот выпуск не пытается удивить и не обещает ничего нового — он просто вовремя появился. Зимний сборник с проверенными сериями снова занял свое место в предновогоднем эфире и напомнил, почему «Машу и Медведя» продолжают смотреть годами, особенно в декабре.

Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) 169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) Читать дальше 19 декабря 2025
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) 300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) Читать дальше 18 декабря 2025
10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров 10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров Читать дальше 18 декабря 2025
Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже Читать дальше 20 декабря 2025
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете Читать дальше 19 декабря 2025
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Читать дальше 18 декабря 2025
Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Читать дальше 18 декабря 2025
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали Читать дальше 17 декабря 2025
304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года 304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года Читать дальше 21 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше