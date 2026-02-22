Меню
Киноафиша Статьи Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным

22 февраля 2026 09:00
Кадр из фильма «Трудно быть богом»

Это рекорд для советского кинематографа.

В истории советского кино есть один абсолютный рекорд. Только один фильм снимался 14 лет подряд. А если считать с первой попытки запуска в 1968 году, путь к экрану занял почти 46 лет. Что это за картина и почему работа над ней превратилась в затянувшуюся одиссею?

Речь идет о фильме «Трудно быть богом» Алексея Германа. Впервые режиссер приступил к экранизации повести братьев Стругацких в 1968 году. Сценарий был готов, съемочная группа сформирована, старт планировали на «Ленфильме», но после событий августа 1968 года проект остановили.

Имя Стругацких стало нежелательным, а фильм фактически закрыли до начала съемок. Идея не исчезла. Герман возвращался к ней мысленно десятилетиями, параллельно снимая другие картины.

Шесть лет съемок и годы монтажа

К «Трудно быть богом» режиссер вернулся только в 2000 году. Главную роль получил Леонид Ярмольник. Съемки длились шесть лет, до 2006 года. Площадка представляла собой тщательно выстроенный мир средневекового города с максимальной фактурной достоверностью. Герман мог неделями работать над одной сценой, добиваясь нужного ритма и атмосферы.

После завершения съемочного периода начался долгий этап монтажа и озвучания. Режиссер постоянно вносил правки, пересматривал структуру, уточнял детали. Работа затянулась еще на несколько лет, пишет автор Дзен-канала La Critique.

Премьера без автора

Алексей Герман умер в феврале 2013 года, не дожив до премьеры. Картину завершали его вдова и сын. Премьера состоялась в 2013 году за рубежом, а в российский прокат фильм вышел в 2014 году.

«Трудно быть богом» стал самым долгим проектом в истории советского и российского кино. От первой попытки запуска до выхода на экраны прошло почти 46 лет. Картина разделила зрителей, но осталась примером редкой режиссерской одержимости и верности замыслу.

Фото: Кадр из фильма «Трудно быть богом»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
