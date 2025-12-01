Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке»

«Великолепный век» снова возвращает зрителей к вопросам, на которые сериал так и не дал прямого ответа. Почему Хюррем и Ибрагим-паша ненавидели друг друга так яростно, будто на этой войне держалась сама Османская империя?

Годы шли, фанаты строили версии, историки спорили, а истина ускользала. Пока Мерьем Узерли — сама Роксолана — не сказала то, мимо чего трудно пройти.

Ревность без границ

В сериале их вражда начиналась будто с мелочей — взглядов, фраз, тонких иголочек власти. Но актриса уверена: все корни были глубже. Хюррем не хотела делить Сулеймана ни с кем.

Ни с женщинами, ни с матерью, ни уж точно с любимым визирем. Она стремилась не к власти — к абсолютному обладанию. Её любовь была тотальной, захватывающей чужую территорию, как османские армии на карте мира.

Почему именно Ибрагим?

Паргалы был тем, кто стоял ближе всех к султану. Друг, советник, человек, который говорил с повелителем «на равных» — и это делало его угрозой. Так рядом с Хюррем вырос антагонист, второй центр гравитации. Пока один держал сердце Сулеймана, другой — доверие и политику.

Версия Узерли

Актриса не оставила загадок. Она сказала прямо: Хюррем любила без меры. Хотела принадлежать султану вся, целиком. И хотела, чтобы весь он принадлежал ей. Паргалы же был тем, кого нельзя вытеснить без войны. Такой женщине не нужен был враг — он появился сам, стоило лишь Хюррем войти во дворец.

Итог

Вражда Хюррем и Ибрагима — не заговор, не тайная интрига и не мифы гарема. Это столкновение двух людей, претендующих на одного мужчину, на одно место рядом с троном. Ревность, собственничество, любовь, доведенная до абсолютного — вот что стало порохом, который сериал только поджёг.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее.