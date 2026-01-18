Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max

Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max

18 января 2026 12:48
«Эйфория»

Трейлер третьего сезона «Эйфории» стал событием сам по себе — еще до выхода новых серий.

По данным Warner Bros. Discovery, трейлер третьего сезона сериала «Эйфория» собрал почти 100 миллионов просмотров за первые 48 часов, установив рекорд для оригинальных проектов HBO Max.

Ожидание, растянувшееся на годы

Третий сезон «Эйфории» выходит после четырехлетнего перерыва, и масштаб реакции показывает, насколько сильно зрители ждали продолжения.

Для HBO это один из самых мощных запусков на уровне промо-материалов за всю историю платформы — интерес оказался сопоставим с финалами крупнейших шоу.

«Эйфория» давно закрепилась в статусе флагманского проекта канала. Финальный эпизод второго сезона в 2022 году посмотрели 6,6 миллиона зрителей, что стало самым крупным показателем за всю историю сериала. Новый рекорд трейлера лишь подтвердил: интерес к проекту не ослаб.

Новый этап для героев

В третьем сезоне действие переносится на несколько лет вперед — персонажи больше не школьники. Создатель сериала Сэм Левинсон говорит о фокусе на взрослой жизни и утрате привычного «защитного кокона» юности. Это заметно и по тону трейлера, который задает более зрелую интонацию.

Музыка и расширение состава

Отдельное внимание привлекла новость о том, что музыку для сезона написал Ханс Циммер.

К основному актерскому составу — Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Мод Апатоу и Хантер Шафер — присоединились новые имена, включая Розалию и Шэрон Стоун.

Премьера третьего и финального сезона состоится 12 апреля на HBO и HBO Max.

Также прочитайте: Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах

Фото: Кадр из сериала «Эйфория» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Читать дальше 18 января 2026
Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря Читать дальше 18 января 2026
Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс Триллер-сериал «Пони» получил 95% от критиков и обошёл «Игру престолов» — но есть нюанс Читать дальше 18 января 2026
Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса» Курорт для богатых снова меняет состав: кто приедет в четвёртый сезон «Белого лотоса» Читать дальше 18 января 2026
Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию» Та же одержимость, но в сериальном формате: что роднит «Красоту» и «Субстанцию» Читать дальше 18 января 2026
Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью Читать дальше 18 января 2026
Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах Читать дальше 17 января 2026
Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом Читать дальше 16 января 2026
Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше