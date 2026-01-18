Почти 100 миллионов за двое суток: трейлер нового сезона «Эйфории» побил рекорд HBO Max

Трейлер третьего сезона «Эйфории» стал событием сам по себе — еще до выхода новых серий.

По данным Warner Bros. Discovery, трейлер третьего сезона сериала «Эйфория» собрал почти 100 миллионов просмотров за первые 48 часов, установив рекорд для оригинальных проектов HBO Max.

Ожидание, растянувшееся на годы

Третий сезон «Эйфории» выходит после четырехлетнего перерыва, и масштаб реакции показывает, насколько сильно зрители ждали продолжения.

Для HBO это один из самых мощных запусков на уровне промо-материалов за всю историю платформы — интерес оказался сопоставим с финалами крупнейших шоу.

«Эйфория» давно закрепилась в статусе флагманского проекта канала. Финальный эпизод второго сезона в 2022 году посмотрели 6,6 миллиона зрителей, что стало самым крупным показателем за всю историю сериала. Новый рекорд трейлера лишь подтвердил: интерес к проекту не ослаб.

Новый этап для героев

В третьем сезоне действие переносится на несколько лет вперед — персонажи больше не школьники. Создатель сериала Сэм Левинсон говорит о фокусе на взрослой жизни и утрате привычного «защитного кокона» юности. Это заметно и по тону трейлера, который задает более зрелую интонацию.

Музыка и расширение состава

Отдельное внимание привлекла новость о том, что музыку для сезона написал Ханс Циммер.

К основному актерскому составу — Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Мод Апатоу и Хантер Шафер — присоединились новые имена, включая Розалию и Шэрон Стоун.

Премьера третьего и финального сезона состоится 12 апреля на HBO и HBO Max.

Также прочитайте: Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах