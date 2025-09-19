Меню
Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

19 сентября 2025 18:37
«Исчезновение на пути Святого Иакова»

Французско-бельгийский криминальный проект «Исчезновение на пути Святого Иакова» держит интригу до конца.

Мини-сериал «Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025) за короткое время стал находкой для любителей умных и атмосферных детективов.

Четыре серии смотрятся без пауз: зрители признаются, что досматривают до финала за один вечер, а неожиданная развязка заставляет обсуждать историю еще долго.

Загадка исчезнувшей Эммы

Сюжет переносит зрителя в южную Францию, в горную деревушку Сен-Гильем-де-Лезер.

Жандарм Жанна Ногаред живёт привычной жизнью среди тихих улочек, пока не возвращается дело о пятилетней давности о пропавшей школьнице Эмме Вивьян.

В Сети появляется видео, созданное с помощью нейросети, девушка на записи рассказывает о дне исчезновения. В этом ролике есть деталь, которая не могла быть выдуманной. У Жанны появляется шанс докопаться до правды.

Атмосфера, актёры и природа

Режиссёр Пьер Монжанель снял историю так, что захватывает не только сюжет, но и виды. Камера щедро показывает горы, старые улочки и французскую глубинку.

В ролях — Оливия Кот, Самир Буатар, Николь Кальфан, Сесиль Реббоа и другие.

Критики отмечают слаженную актёрскую игру, а зрители — редкое сочетание красоты и напряжения.

Что пишут зрители

На сайте otzovik.com зрители делятся впечатлениями. Анна-Валентина признаётся:

«Я настолько им увлеклась, что посмотрела все четыре серии за один вечер».

Она же отмечает сильный сценарий и долго сохраняющуюся интригу.

Другой зритель пишет:

«Финал истории удивил. Про такое говорят: непредсказуемая развязка».

Многие также отмечают красоту съёмочных мест и социальные проблемы, затронутые в сериале.

Рейтинг и успех

На IMDb мини-сериал получил оценку 7,6 — достойный результат для проекта на четыре серии. В Telegram-каналах зрители называют «Исчезновение на пути Святого Иакова» коротким, но мощным детективом, который невозможно забыть.

Также прочитайте: Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы

Фото: Кадр из сериала «Исчезновение на пути Святого Иакова»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
