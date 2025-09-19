Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

Мини-сериал «Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025) за короткое время стал находкой для любителей умных и атмосферных детективов.
Четыре серии смотрятся без пауз: зрители признаются, что досматривают до финала за один вечер, а неожиданная развязка заставляет обсуждать историю еще долго.
Загадка исчезнувшей Эммы
Сюжет переносит зрителя в южную Францию, в горную деревушку Сен-Гильем-де-Лезер.
Жандарм Жанна Ногаред живёт привычной жизнью среди тихих улочек, пока не возвращается дело о пятилетней давности о пропавшей школьнице Эмме Вивьян.
В Сети появляется видео, созданное с помощью нейросети, девушка на записи рассказывает о дне исчезновения. В этом ролике есть деталь, которая не могла быть выдуманной. У Жанны появляется шанс докопаться до правды.
Атмосфера, актёры и природа
Режиссёр Пьер Монжанель снял историю так, что захватывает не только сюжет, но и виды. Камера щедро показывает горы, старые улочки и французскую глубинку.
В ролях — Оливия Кот, Самир Буатар, Николь Кальфан, Сесиль Реббоа и другие.
Критики отмечают слаженную актёрскую игру, а зрители — редкое сочетание красоты и напряжения.
Что пишут зрители
На сайте otzovik.com зрители делятся впечатлениями. Анна-Валентина признаётся:
«Я настолько им увлеклась, что посмотрела все четыре серии за один вечер».
Она же отмечает сильный сценарий и долго сохраняющуюся интригу.
Другой зритель пишет:
«Финал истории удивил. Про такое говорят: непредсказуемая развязка».
Многие также отмечают красоту съёмочных мест и социальные проблемы, затронутые в сериале.
Рейтинг и успех
На IMDb мини-сериал получил оценку 7,6 — достойный результат для проекта на четыре серии. В Telegram-каналах зрители называют «Исчезновение на пути Святого Иакова» коротким, но мощным детективом, который невозможно забыть.
Также прочитайте: Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы