Почему Завьялову вычеркнули из «Вия» — и как на ее место пришла Варлей? Совпадение или роковое вмешательство главы «Мосфильма»?

История создания фильма «Вий» (1967) окутана тайнами и слухами. Ещё на этапе подготовки главным лицом картины должна была стать Александра Завьялова. С ней отсняли значительную часть сцен, но в самый разгар работы судьба резко повернула: актрису сняли с роли панночки и заменили на Наталью Варлей. Но что случилось?

От Завьяловой к Варлей: неожиданная замена

Причины ухода Завьяловой обсуждают до сих пор. Одни утверждали, что её роман с режиссёром Резо Эсадзе стал причиной конфликта, другие говорили о политике и негласном «чёрном списке».

Как бы то ни было, Иван Пырьев, глава «Мосфильма», потребовал заменить актрису, и выбор пал на Варлей, уже блиставшую в «Кавказской пленнице». Все отснятые сцены с Завьяловой уничтожили, а в готовой ленте остались лишь отдельные тени её присутствия.

Варлей и мистический «Вий»

Для Натальи Варлей участие стало настоящим испытанием. Ей пришлось летать в гробу, бороться со страхом высоты и работать в условиях, где даже котята с приклеенными рожками превращались в демоническую нечисть. Легендарный эпизод, когда актриса выпала из гроба и её поймал Леонид Куравлёв, лишь подогрел слухи о «проклятии» фильма.

Карьера после ужаса

Парадоксально, но роль, сделавшая Варлей культовой, во многом осложнила её карьеру. Вместо новых предложений она столкнулась с завистью коллег и долгим периодом забвения. Позже актриса признавалась: не мистика, а интриги и человеческий фактор стали причиной того, что её звезда в кино засияла не так ярко, как могла бы, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

«Вий» остался единственным официальным советским фильмом ужасов и подарил зрителям одну из самых запоминающихся ролей Натальи Варлей — роль, которая досталась ей ценой чужой карьеры и собственных испытаний.

