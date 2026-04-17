Почему заменили Женька в сериале «Вампиры средней полосы»: не скандал и не контракт — причина серьезная

Сериал «Вампиры средней полосы» давно стал любимцем зрителей, и поэтому замена одного из ключевых персонажей не могла пройти незаметно. Особенно когда речь идет о Женьке — одном из самых харизматичных героев истории.

Почему ушел Глеб Калюжный

Женька в первых сезонах играл Глеб Калюжный, и именно его версия персонажа запомнилась зрителям. Но актеру пришлось покинуть проект по вполне реальной причине — он ушел служить в армию.

Создатели оказались перед выбором: убрать героя или искать нестандартное решение. И они выбрали второй вариант.

Как замену объяснили в сюжете

Чтобы сохранить Женька в истории, сценаристы вписали замену прямо в сюжет. Герою становится опасно оставаться в Смоленске, и тогда доктор Жан проводит ему пластическую операцию.

Так появилось логичное объяснение: персонаж тот же, но внешность другая. Для сериала с вампирами такой ход выглядит даже органично и добавляет истории дополнительной интриги.

Кто стал новым Женьком

После «перерождения» Женька сыграл Тимофей Кочнев. Это молодой актер, который уже успел засветиться в нескольких проектах и быстро набирает популярность.

Перед ним стояла непростая задача — сохранить характер героя, к которому привыкли зрители. И, судя по реакции аудитории, ему это во многом удалось.

Как зрители приняли замену

Реакция оказалась ожидаемо разной. Кто-то до сих пор скучает по версии Глеба Калюжного, а кто-то принял нового актера и даже отметил, что персонаж получил «второе дыхание».

В итоге этот случай стал редким примером, когда замену не просто объяснили, а сделали частью сюжета. И для такого необычного проекта, как «Вампиры средней полосы», это решение оказалось вполне в духе самой истории.