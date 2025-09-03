Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай

Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай

3 сентября 2025 19:35
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Вот настоящая причина, почему Ольга Дроздова покинула киноленту.

У зрителей до сих пор свежи воспоминания о втором сезоне сериала «Бандитский Петербург» и героине по имени Катя — одной из самых обаятельных и любимых персонажей всей саги. Её ум, заботливость и верность сделали образ живым, а роман с Сергеем Челищевым — одной из самых трогательных линий. Но в третьем сезоне случился шок: Катю вдруг стала играть Анна Самохина. Почему так произошло?

Любовь на экране и за кадром

Второй сезон подарил зрителям дуэт Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова. Их связка выглядела настолько органично, что многие и не догадывались: актёры уже были женаты. Ольга сначала не хотела сниматься в криминальной драме, но уступила мужу и в итоге создала один из самых ярких образов сериала.

Изначально сценаристы хотели связать её героиню с образом журналистки Рахиль Даллет из романов Андрея Константинова. По задумке, Катя должна была вести двойную игру и помогать разоблачить преступления Антибиотика. Но планам помешал случай.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Несчастный инцидент на съёмках

Во время съёмок второго сезона Ольгу Дроздову покусала бродячая собака. Актриса не смогла продолжить работу, и сценарий пришлось срочно переписывать. Рахиль сделали отдельным персонажем, а сыграла её Ксения Раппопорт.

Когда началась подготовка третьего сезона «Крах Антибиотика», авторы позвали Дроздову вернуться к роли Кати. Но на этот раз актриса отказалась. По одной версии, она не хотела вновь играть в криминальном жанре, по другой — не простила продюсерам конфликта и неурегулированных вопросов после травмы на площадке, пишет атвор Дзен-канала «Затерянная кинопленка».

Решение заменить актрису

В итоге создатели просто сменили актрису: в третьем сезоне Катю сыграла Анна Самохина. Авторы пытались обыграть изменения в сюжете, но отказались от сложных сценарных ходов и оставили всё как есть.

Так личные обстоятельства и производственные сложности изменили историю. Версия с Ольгой Дроздовой могла добавить героине драматизма и глубины — но эта линия так и осталась нереализованной.

Писали также: «Бандитский Петербург» и алюминиевые миллионы: сколько на самом деле мог заработать Челищев и почему в фильме сильно наврали

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше