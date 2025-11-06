Меню
Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали

6 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Ведьмак»

Её проклятие оказалось началом магии.

Она появляется не как чародейка, а как изгоем. Маленькая, с горбом, с лицом, в котором боль читается сильнее, чем обида. Когда вышел первый сезон «Ведьмака» от Netflix, зрители замерли: где та роковая красавица из игр? Почему Йеннифэр — горбунья?

Откуда взялся «уродливый» образ

Создатели сериала решили не начинать с легенды, а показать путь к ней. В отличие от игр и польской экранизации, действия которых происходят уже после превращения Йеннифэр, Netflix показал её прошлое.

В книгах Сапковского это лишь упоминание между строк: она родилась в Венгерберге, в королевстве Аэдирн, с уродством, которое делало её мишенью для насмешек. Родители от неё отреклись, и девочку отправили в Аретузу — школу магии, где судьбы ломают не хуже, чем волны о скалы.

Цена за красоту

Наставница Тиссая де Врие увидела в ней не горбунью, а силу. Йеннифэр прошла через унижение, боль и волшебное преображение, после которого стала идеалом красоты. Но эта магия имела цену — она навсегда потеряла способность иметь детей. Сценаристы сделали этот момент ключевым: её внешность — совершенна, но за ним стоит пустота, с которой героиня живёт дальше.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Почему именно так

Режиссёрская логика проста: показать не «богиню из игры», а человека, который этой богиней стал. В сериале Йеннифэр не просто красавица в дорогом платье — она женщина, заплатившая за красоту собой. Её сила — не дар, а результат выживания. Именно поэтому в «Ведьмаке» она стала самой живой героиней, пишет автор блога Гарцующий Джагернаут.

Эльфийская кровь и человеческая боль

В сериале всплывает ещё одна деталь: в её жилах течёт эльфийская кровь. Возможно, именно она дала Йеннифэр магический дар и ощущение чуждости. Её сочувствие к нелюдям — не поза, а память о себе прежней, той, над кем смеялись.

Йеннифэр горбунья не потому, что мир так решил, а потому, что иначе зритель не понял бы, как тяжело быть красивой, когда когда-то ты была уродливой. А может, именно поэтому в её взгляде всегда столько грусти?

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
