Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!»

Культовый статус «17 мгновений весны» ни у кого не получится оспорить. Это шедевр, который уже навечно стал киноклассикой.

Удивительно, но такой серьезный во всех отношениях фильм мгновенно разлетелся на цитаты и дал почву для огромного количества анекдотов. И это сильно раздражало исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова.

Анекдоты про Штирилица

Феномен огромного количества анекдотов о Штирлице до сих пор является загадкой. Возможно на это повлияла популярность фильма: такой уровень проникновения в культуру создал идеальную почву для фольклора. Каждый знал героев, сюжет и атмосферу, поэтому анекдоты моментально «считывались».

А еще Штирлиц в фильме — это идеал: невозмутимый, интеллигентный, безупречный разведчик-интеллектуал. Анекдоты же намеренно «очеловечивали» его, ставя в абсурдные, бытовые или комичные ситуации. Этот контраст рождал комический эффект.

И в целом, лента была напряжённым, серьёзным, почти детективным проектом. Анекдоты стали способом снять напряжение, перевести драматизм в плоскость бытового юмора. Это был такой коллективный способ «переварить» сложное произведение.

Мнение Вячеслава Тихонова

А вот сам Вячеслав Тихонов, легендарный исполнитель роли Штирлица, относился к этой волне анекдотов совсем иначе. Актер не любил их и слушал разве что из вежливости. Ему они казались не просто несмешными, но и довольно легкомысленными, даже глуповатыми.

«На мой взгляд, в таком, с позволения сказать, творчестве нет большой ценности. Просто глупости... "Семнадцать мгновений весны" — это серьёзная работа, она не укладывается в формат анекдота», — говорил он, явно не одобряя народную шутливую интерпретацию своего главного образа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так.