Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!»

Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!»

28 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Актер не мог простить такого отношения к персонажу.

Культовый статус «17 мгновений весны» ни у кого не получится оспорить. Это шедевр, который уже навечно стал киноклассикой.

Удивительно, но такой серьезный во всех отношениях фильм мгновенно разлетелся на цитаты и дал почву для огромного количества анекдотов. И это сильно раздражало исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова.

Анекдоты про Штирилица

Феномен огромного количества анекдотов о Штирлице до сих пор является загадкой. Возможно на это повлияла популярность фильма: такой уровень проникновения в культуру создал идеальную почву для фольклора. Каждый знал героев, сюжет и атмосферу, поэтому анекдоты моментально «считывались».

А еще Штирлиц в фильме — это идеал: невозмутимый, интеллигентный, безупречный разведчик-интеллектуал. Анекдоты же намеренно «очеловечивали» его, ставя в абсурдные, бытовые или комичные ситуации. Этот контраст рождал комический эффект.

И в целом, лента была напряжённым, серьёзным, почти детективным проектом. Анекдоты стали способом снять напряжение, перевести драматизм в плоскость бытового юмора. Это был такой коллективный способ «переварить» сложное произведение.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Мнение Вячеслава Тихонова

А вот сам Вячеслав Тихонов, легендарный исполнитель роли Штирлица, относился к этой волне анекдотов совсем иначе. Актер не любил их и слушал разве что из вежливости. Ему они казались не просто несмешными, но и довольно легкомысленными, даже глуповатыми.

«На мой взгляд, в таком, с позволения сказать, творчестве нет большой ценности. Просто глупости... "Семнадцать мгновений весны" — это серьёзная работа, она не укладывается в формат анекдота», — говорил он, явно не одобряя народную шутливую интерпретацию своего главного образа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Читать дальше 28 декабря 2025
Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет Читать дальше 28 декабря 2025
Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба» Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба» Читать дальше 28 декабря 2025
Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют» Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют» Читать дальше 26 декабря 2025
Жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма: один из них даже показывают каждый год на ТВ 31 декабря Жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма: один из них даже показывают каждый год на ТВ 31 декабря Читать дальше 26 декабря 2025
В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует Читать дальше 29 декабря 2025
Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Читать дальше 29 декабря 2025
Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет Читать дальше 26 декабря 2025
Итальянцы не могут оторваться от экрана, когда видят этот новогодний советский мультик: «Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!» Итальянцы не могут оторваться от экрана, когда видят этот новогодний советский мультик: «Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!» Читать дальше 25 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше