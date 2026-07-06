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Почему всемогущий Гэндальф все-таки боялся Саурона: в фильмах это не показали, но в книгах Толкина есть ответ

6 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Правда, не в основной трилогии.

Для многих зрителей Гэндальф во «Властелине колец» — символ мудрости и бесстрашия. Именно он всегда знает, что делать, и ведет героев вперед даже в самые темные времена. Однако в произведениях Джона Р. Р. Толкина есть любопытная деталь, которая не попала в экранизации Питера Джексона.

Гэндальф не хотел отправляться в Средиземье

В книге «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья» рассказывается, что перед отправкой истари в Средиземье Валар собрали совет. Именно тогда будущему Гэндальфу, которого тогда знали как Олорина, предложили отправиться бороться с набирающим силу Сауроном.

Но его первая реакция оказалась неожиданной. Олорин признался, что считает себя слишком слабым для такой миссии и... боится Саурона.

Причина была вовсе не в трусости

На первый взгляд это кажется странным. Ведь и Саурон, и Гэндальф относятся к Майар — могущественным бессмертным духам. Но Толкин объясняет, что одинаковое происхождение вовсе не означает равную силу.

Более того, истари добровольно приняли человеческий облик и согласились на серьезные ограничения. Они могли испытывать усталость, боль и страх, а главное — не имели права открыто использовать всю свою мощь. Саурон же подобными правилами связан не был и стремился к абсолютной власти.

Именно поэтому Гэндальф понимал, насколько опасным будет это противостояние.

Именно страх помог ему стать главным героем этой истории

Самое интересное, что признание собственного страха в итоге стало одной из сильнейших сторон Гэндальфа. Он никогда не бросался в бой бездумно и не переоценивал свои возможности, передает дзен-канал «ShadowTavern».

В отличие от Сарумана, которого погубили гордыня и жажда власти, Гэндальф до конца понимал цену каждой ошибки. Возможно, именно поэтому единственный из всех истари, кто сначала не хотел отправляться в Средиземье, в итоге и смог выполнить свою миссию до конца.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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