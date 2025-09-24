Почему Волдеморт убил родителей Поттера и при чем тут Сивилла Трелони? В книгах все объяснено, но фильмы этому внимание не уделили

Никакой вражды между Лили, Джеймсом и Темным Лордом-то изначально не было.

Фильмы о Гарри Поттере оставили миллионы зрителей с ощущением недосказанности. Мы видим лишь трагическую сцену: Волдеморт приходит в дом, убивает Джеймса и Лили, направляет палочку на младенца — и рушится.

Но зачем Тёмному Лорду понадобилось уничтожать родителей Гарри? Разве они сами по себе представляли угрозу?

Пророчество, которое всё решило

Ответ скрыт в пророчестве Сивиллы Трелони. Оно гласило: ребёнок, родившийся в конце июля у родителей, трижды бросавших вызов Волдеморту, получит силу, которой Тёмный Лорд не знает, и сможет его одолеть.

Под описание подходили двое — Гарри Поттер и Невилл Лонгботтом. Волдеморт сам сделал выбор и решил, что именно Гарри станет опасен для него в будущем.

Почему погибли Джеймс и Лили

Целью был не отец и не мать. Джеймс погиб первым, пытаясь выиграть время без палочки в руках. Лили тоже могла бы остаться в живых, но отказалась отступить, закрыв собой сына.

Её жертва вызвала древнюю магию — защиту, которая сделала «Авада кедавра» бесполезным против Гарри. Волдеморт уничтожил их только потому, что они стояли между ним и ребёнком, которого он боялся.

Главный парадокс

Выходит, Поттеры погибли не случайно и не из-за вражды, а из-за того, что любили сына слишком сильно, чтобы отойти в сторону. Волдеморт хотел убить Гарри, но именно их жертва дала мальчику силу, которая позже его победила.

