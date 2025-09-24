Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Волдеморт убил родителей Поттера и при чем тут Сивилла Трелони? В книгах все объяснено, но фильмы этому внимание не уделили

Почему Волдеморт убил родителей Поттера и при чем тут Сивилла Трелони? В книгах все объяснено, но фильмы этому внимание не уделили

24 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Никакой вражды между Лили, Джеймсом и Темным Лордом-то изначально не было.

Фильмы о Гарри Поттере оставили миллионы зрителей с ощущением недосказанности. Мы видим лишь трагическую сцену: Волдеморт приходит в дом, убивает Джеймса и Лили, направляет палочку на младенца — и рушится.

Но зачем Тёмному Лорду понадобилось уничтожать родителей Гарри? Разве они сами по себе представляли угрозу?

Пророчество, которое всё решило

Ответ скрыт в пророчестве Сивиллы Трелони. Оно гласило: ребёнок, родившийся в конце июля у родителей, трижды бросавших вызов Волдеморту, получит силу, которой Тёмный Лорд не знает, и сможет его одолеть.

Под описание подходили двое — Гарри Поттер и Невилл Лонгботтом. Волдеморт сам сделал выбор и решил, что именно Гарри станет опасен для него в будущем.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Почему погибли Джеймс и Лили

Целью был не отец и не мать. Джеймс погиб первым, пытаясь выиграть время без палочки в руках. Лили тоже могла бы остаться в живых, но отказалась отступить, закрыв собой сына.

Её жертва вызвала древнюю магию — защиту, которая сделала «Авада кедавра» бесполезным против Гарри. Волдеморт уничтожил их только потому, что они стояли между ним и ребёнком, которого он боялся.

Главный парадокс

Выходит, Поттеры погибли не случайно и не из-за вражды, а из-за того, что любили сына слишком сильно, чтобы отойти в сторону. Волдеморт хотел убить Гарри, но именно их жертва дала мальчику силу, которая позже его победила.

Читайте также: Вместо того, чтобы заново перекраивать историю Гарри Поттера, HBO мог бы снять эти 3 фильма: фанаты ждут годами

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше