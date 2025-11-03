Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты

Темный Лорд ни на секунду не сомневался в преданности, а зря.

В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти» Волдеморт, привыкший не доверять никому, сделал исключение лишь для одного человека — Северуса Снейпа. Его он считал не просто союзником, а идеальным исполнителем своей воли. Но именно это доверие и стало роковой ошибкой Тёмного лорда. Почему?

Двойная игра, начавшаяся с пророчества

Снейп оказался рядом с Волдемортом ещё до первой войны. Именно он донёс Тёмному лорду слова пророчества, услышанные случайно в трактире «Кабанья голова». Это пророчество и определило судьбу Гарри Поттера.

После этого Снейп, осознав последствия, обратился к Дамблдору, якобы раскаявшись. Он использовал свою юношескую любовь к Лили Поттер как убедительное объяснение своей «перемены». Для Волдеморта всё выглядело идеально: хладнокровный, закрытый человек, без семьи и друзей, казался идеальным шпионом.

Снейп умело удерживал баланс — он добывал сведения для обоих лагерей, но каждый раз действовал так, чтобы укрепить доверие обеих сторон. Для Волдеморта это было редкостью: большинство его последователей служили из страха, а Снейп казался тем, кто разделяет его взгляды на порядок и власть.

Убийство, укрепившее доверие

Когда Снейп убил Дамблдора, сомнения Волдеморта исчезли окончательно. Этот поступок стал для него доказательством абсолютной преданности. Даже Беллатриса, которая всегда чувствовала к Снейпу недоверие, не смогла поколебать мнение хозяина. Снейп дал Непреложный обет помочь Драко Малфою выполнить приказ Волдеморта — убить директора Хогвартса. Всё выглядело безупречно.

После смерти Дамблдора Снейп возглавил Хогвартс. Волдеморт видел в нём идеального управленца: порядок, страх, дисциплина — всё, чего он добивался годами. Ни одной утечки, ни одного намёка на измену. Каждый поступок Снейпа подтверждал, что он действует исключительно в интересах Тёмного лорда.

Опасная уверенность Тёмного лорда

Волдеморт привык считать, что только он способен распознавать ложь. И именно это его погубило. Он ошибся, приняв хладность за покорность, а сдержанность — за безоговорочную лояльность. Когда Снейп спасал Гарри, притворяясь равнодушным, Волдеморт видел в этом лишь стратегию, а не скрытое сострадание.

Снейп умел говорить ровно столько, сколько нужно. Его слова были точны, аргументы — железны. Любая проверка лишь усиливала доверие Волдеморта. Так Тёмный лорд попал в собственную ловушку: он перестал видеть разницу между преданностью и умелой игрой.

Последняя ошибка

Когда Волдеморт решил завладеть Бузинной палочкой, он посчитал, что власть над ней перейдёт к нему только после смерти Снейпа. Он был уверен: Снейп убил Дамблдора, значит, палочка подчиняется ему. Уничтожив Снейпа, он рассчитывал стать непобедимым. Но он не понял самого главного — Снейп никогда не был её настоящим владельцем, пишет в своем блоге «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Ирония судьбы в том, что Волдеморт убил единственного человека, кто по-настоящему понимал его. Не Гарри Поттер, не Дамблдор, а Снейп стал зеркалом его собственной одержимости. В конце концов Тёмный лорд пал не от чужой магии, а от собственной слепоты — он поверил в ложь, которую сам создал.

