Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни

4 ноября 2025 21:31
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

А такой ли он злодей, каким хотел казаться?

Если во «Властелине колец» сила зла держится на кольцах, то в «Гарри Поттере» — на крестражах. Казалось бы, Волан-де-Морт продумал всё: спрятал части своей души в самых надёжных местах, окружил магией и страхом.

Но почему же величайший тёмный маг в итоге проиграл — и как его собственное тщеславие стало слабым местом защиты?

Почему «великое зло» оказалось предсказуемым

С каждым крестражем — дневником, кубком, змеёй — Том Реддл подтверждал то, чего страшился больше всего: он был слишком человеческим. В его безумном расчёте не хватало паранойи. Он не мог отпустить контроль и доверить судьбу случаю.

Бросить крестраж в океан, спрятать в песчинке — не его стиль. Ему нужно было ощущать власть над каждым предметом, видеть, трогать, проверять. Ирония в том, что так он сам и подсветил свои следы.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Символизм важнее здравого смысла

Волан-де-Морт не хотел анонимности. Он хотел вечности. Поэтому превращал крестражи не в безымянные вещи, а в реликвии: медальон Слизерина, диадему Когтевран, змею — воплощение собственной гордыни.

Каждый предмет — как подпись под фразой «я — часть истории Хогвартса». Он не просто прятал душу, он выставлял её в музей тщеславия.

Ошибка масштаба

Он недооценил не силу Гарри, а его способность думать не как злодей. Пока Волан-де-Морт играл в контроль и величие, Поттер играл в дружбу и догадку. И именно это сломало систему, пишет «ФАНТАСТ».

И всё же, в каком-то смысле, Воландеморт защитил крестражи гениально — ведь их разрушение потребовало армии союзников, крови, времени и боли. Но если бы он хотя бы раз перестал восхищаться собой, может, история о «мальчике, который выжил» так и осталась бы сказкой, которую никто не расскажет.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
