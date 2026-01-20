Почему во «Властелине колец» были полуэльфы, но не было полугномов: вот как Толкин выстраивал систему рас и почему гномы в нее не вписались

Во «Властелине колец» хватает странных союзов. Люди влюбляются в эльфов, рождаются полуэльфы, встречаются полуорки и другие гибриды. Но один вопрос так и остается без ответа. Почему в мире Толкина есть полуэльфы, а вот полугномов — нет?

Любовь была, но не у всех

Истории Берена и Лутиэн, Туора и Идриль, Арагорна и Арвен показывают, что отношения между людьми и эльфами были редкими, но возможными. Эти союзы Толкин считал особенными, почти мифологическими, но допустимыми.

С гномами все иначе. Даже когда Гимли восхищается Галадриэль, это выглядит как благоговение, а не роман. А линия Кили и Тауриэль из «Хоббита» — уже фантазия Питера Джексона, не Толкина.

Гномы жили обособленно

География сыграла свою роль. Эльфы и люди веками жили рядом, пересекались, воевали и дружили. У них было время и пространство для сближения.

Гномы же обитали в изолированных горных чертогах. Они редко выходили к другим народам и еще реже задерживались среди них. Даже внутри своего народа браки были редкостью, а численность гномов часто сокращалась.

Они были созданы иначе

Есть и более глубокая причина. Эльфы и люди — творения Илуватара, по сути один биологический вид с разной судьбой. Поэтому полуэльфы возможны.

Гномов же создал Аулэ. Они были выносливыми, крепкими и принципиально отличными от остальных народов. Их природа просто несовместима с другими расами.

Культура против романтики

Добавим давнюю вражду с эльфами и настороженность людей. В таком мире даже гипотетическая любовь гнома к чужачке выглядела бы почти невозможной, пишет портал «Мир комиксов и кино».

Полугномов Толкин не описывал. Возможно, потому что в его мире им просто не нашлось места. Или потому что некоторые тайны Средиземья он сознательно оставил за кадром.

