Киноафиша Статьи Почему во «Властелине колец» были полуэльфы, но не было полугномов: вот как Толкин выстраивал систему рас и почему гномы в нее не вписались

Почему во «Властелине колец» были полуэльфы, но не было полугномов: вот как Толкин выстраивал систему рас и почему гномы в нее не вписались

20 января 2026 09:54
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Все было продумано до мелочей.

Во «Властелине колец» хватает странных союзов. Люди влюбляются в эльфов, рождаются полуэльфы, встречаются полуорки и другие гибриды. Но один вопрос так и остается без ответа. Почему в мире Толкина есть полуэльфы, а вот полугномов — нет?

Любовь была, но не у всех

Истории Берена и Лутиэн, Туора и Идриль, Арагорна и Арвен показывают, что отношения между людьми и эльфами были редкими, но возможными. Эти союзы Толкин считал особенными, почти мифологическими, но допустимыми.

С гномами все иначе. Даже когда Гимли восхищается Галадриэль, это выглядит как благоговение, а не роман. А линия Кили и Тауриэль из «Хоббита» — уже фантазия Питера Джексона, не Толкина.

Гномы жили обособленно

География сыграла свою роль. Эльфы и люди веками жили рядом, пересекались, воевали и дружили. У них было время и пространство для сближения.

Гномы же обитали в изолированных горных чертогах. Они редко выходили к другим народам и еще реже задерживались среди них. Даже внутри своего народа браки были редкостью, а численность гномов часто сокращалась.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Они были созданы иначе

Есть и более глубокая причина. Эльфы и люди — творения Илуватара, по сути один биологический вид с разной судьбой. Поэтому полуэльфы возможны.

Гномов же создал Аулэ. Они были выносливыми, крепкими и принципиально отличными от остальных народов. Их природа просто несовместима с другими расами.

Культура против романтики

Добавим давнюю вражду с эльфами и настороженность людей. В таком мире даже гипотетическая любовь гнома к чужачке выглядела бы почти невозможной, пишет портал «Мир комиксов и кино».

Полугномов Толкин не описывал. Возможно, потому что в его мире им просто не нашлось места. Или потому что некоторые тайны Средиземья он сознательно оставил за кадром.

Писали также про то, что было три причины, почему во «Властелине колец» братство не полетело на орлах в Мордор: все вполне логично.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
